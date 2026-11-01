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Cien días de soledad

“El éxito del gobierno actual [y del establishment] dependerá de volver a conectar el Estado con las personas”.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El fujimorismo se ha consolidado como la expresión política de nuestro establishment. Aunque en campaña varios de sus agentes desconfiaban de que Keiko Fujimori pudiese salir de la racha de derrotas electorales, podemos decir que, en la actualidad, las élites económicas están satisfechas con la seguridad y estabilidad que ofrece este gobierno en materia de rumbo económico. Fuerza Popular (FP) no es una derecha díscola que pueda enturbiar el clima de negocios; tampoco una “derechita cobarde” que pise el palito de los caviares y asuma algunas temáticas progres. El pragmatismo naranja tiene un límite cuando se trata de defender la Constitución de 1993 y el respectivo capítulo económico. Más que neoliberales son fujimoristas, en el sentido fundacional que tiene esa identidad.

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