Cien días de soledad

El fujimorismo se ha consolidado como la expresión política de nuestro establishment. Aunque en campaña varios de sus agentes desconfiaban de que Keiko Fujimori pudiese salir de la racha de derrotas electorales, podemos decir que, en la actualidad, las élites económicas están satisfechas con la seguridad y estabilidad que ofrece este gobierno en materia de rumbo económico. Fuerza Popular (FP) no es una derecha díscola que pueda enturbiar el clima de negocios; tampoco una “derechita cobarde” que pise el palito de los caviares y asuma algunas temáticas progres. El pragmatismo naranja tiene un límite cuando se trata de defender la Constitución de 1993 y el respectivo capítulo económico. Más que neoliberales son fujimoristas, en el sentido fundacional que tiene esa identidad.

Para gobernar, Keiko Fujimori ha ensayado una coalición que represente lo mejor de esa derecha proestablishment: abogados conservadores (expepecistas), “jóvenes turcos” (exjóvenes, en realidad, aunque inmaduros como desde antaño), operadores políticos sin partido (pero con ganas). Los técnicos se alquilan, decía Luis Bedoya Reyes, porque la derecha ha sido incapaz de generar una cantera propia de tecnópolis, quizás desde el SODE que fundaron Manuel Moreyra y Raúl Salazar en los ochenta (a la sazón dos socios de la misma consultora de donde proviene la actual cabeza del MEF). Como ven, se trata de una alianza corta, un equipo sin banca, un ‘remake’ sin sorpresa.

Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

Tener al establishment contento y lleno de alegría no basta. Desde García II no habían existido las condiciones políticas para gobernar como las élites quisiesen: el Ejecutivo en sintonía con el empresariado y con un brazo legislativo. Desde García II se confía, erróneamente, que con ello basta. El gobierno de Keiko Fujimori es, ante todo, una nueva posibilidad que tiene el establishment económico para legitimarse socialmente, para tener arraigo y larga duración, para que no haya más sobresaltos cada cinco abriles. Pero por lo que hemos visto en los 100 primeros días del retorno al poder del fujimorismo, el gobierno está muy solo política y socialmente. Y este lustro podría convertirse en un nuevo fracaso de nuestras élites.

Políticamente, Fuerza Popular es un partido parlamentario. Una composición de congresistas, asesores, funcionarios de despacho, donde hay carrera política, cultura institucional compartida y altas dosis de lealtad a la camiseta. A lo largo de los años de trajín legislativo (desde el 2006 ininterrumpidamente), el fujimorismo ha desplegado una red de vínculos con organizaciones sociales y núcleos económicos locales, en muchos casos correspondientes a sus distritos electorales, antes que al gran empresariado nacional. Eso explica sus antecedentes populistas a nivel congresal (recordemos votaciones a favor de retiros de AFP y prolongaciones del Reinfo, por ejemplo). Ahora como gobierno, veremos si realmente se alinea el fujimorismo de plaza Bolívar con el de Plaza Mayor. En cualquier caso, estamos muy lejos de esa maquinaria política que traspasaba niveles de gobierno con facilidad. FP apenas pudo ganar dos alcaldías provinciales (de casi 200), 35 distritos (de casi 2.000). Van a una sola segunda vuelta regional, en Lambayeque. Su candidato a alcalde en Lima (¿su bastión?) no llegó al 3% de los votos válidos. Quienes sostienen que tienen como eje un aparato clientelar se quedaron en impresiones de los noventa.

En términos sociales, FP es una marca con anticuerpos. Se ha instalado una desconfianza ciudadana crónica con la clase política, en general, y con el fujimorismo, en particular. Su desprestigio ha alejado a potenciales colaboradores del Ejecutivo; sin maquinaria política que resuelva problemas a la gente, esta también tomó distancia. Entonces el fujimorismo fue perdiendo tacto social, tanto con su otrora especialidad (el mundo informal) como con el rival simbólico del establishment (el sur andino). Ello explica la breve luna de miel y una realidad en la que la aprobación presidencial solo supera a la desaprobación en el NSE A. La presidenta ha tratado de cortar esa brecha que la separa con el país con una intensa agenda de viajes por todo el territorio y con cinco ‘lives’ por redes sociales virtuales (207 minutos en total). Parece que no alcanza.

El problema del fujimorismo no es su supuesta vocación autoritaria, sino su falta de conexión social. No hay proyecto político sin seguidores, sin la conquista de mentes y corazones de las personas de a pie. Ello no se logra ni con inútiles batallas culturales (que solo emocionan a los trumpistas de Dasso) ni manidas estrategias comunicacionales. La receta es muy sencilla: llevar el Estado a la gente que necesita protección social (los de abajo) y no exclusivamente a los que reclaman estabilidad jurídica (los de arriba). Pero no solo de manera incidental (ante una catástrofe o emergencia), sino permanentemente; con narrativas que marquen un horizonte y que no se enfoquen en culpabilizar al pasado. ¿Acaso los peruanos no conocemos el calibre del desastre que es el servicio estatal que padecemos históricamente?

El éxito del gobierno actual (y del establishment) dependerá de volver a conectar el Estado con las personas. Paradójicamente, quienes más influyen en la actual gestión son nuestros liberales criollos, portadores de sumillas ideológicas que estigmatizan al Estado (confundiéndolo con estatismo) y que sirven para polarizar en redes sociales y jugar al mileísmo. Necesitamos un Estado funcional sin caer en la tentación social demócrata inaplicable para América Latina, pero tampoco en la fantasía libertaria. El tiempo apremia porque podría configurarse un ‘momentum’ de quiebre irreversible de la confianza popular, cuando los casos de frivolidad, ineficiencia y corrupción –comunes a cualquier gobierno– terminen marcando la agenda pública.