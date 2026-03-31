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Cien días para marcar la diferencia

“El Estado no sabe con precisión a quién no atiende. [...] Gestionar sin conocer la demanda real no es gestionar, sino reaccionar”.

    Janice Seinfeld
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    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

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    "En sus primeros 100 días, el próximo gobierno debe priorizar un paquete acotado de reformas urgentes, viables y medibles". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "En sus primeros 100 días, el próximo gobierno debe priorizar un paquete acotado de reformas urgentes, viables y medibles". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En el reciente CADE Salud 2026, el mensaje fue claro e incómodo: el sistema de salud peruano no necesita más diagnósticos, sino decisiones. Y, sobre todo, necesita que esas decisiones se tomen pronto.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.