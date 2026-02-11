Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Ciencia sin mujeres: el lujo que los países no pueden darse

“Cuando una niña queda fuera de la ciencia, la pérdida no es solo individual: perdemos como sociedad”.

    Nadia Rodríguez
    Por

    Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lima

    Escuchar
    ×
    estrella

    Accede a esta función exclusiva

    Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Invertir en niñas y en ciencia no es un gesto simbólico ni una discusión sobre cuotas o imposiciones". (Foto: Andina)
    "Invertir en niñas y en ciencia no es un gesto simbólico ni una discusión sobre cuotas o imposiciones". (Foto: Andina)

    Cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos por reducir las brechas de género, las cifras aún no muestran avances significativos: solo el 30 % de las personas dedicadas a la investigación en el mundo son mujeres, según la Unesco.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Ciencia sin mujeres: el lujo que los países no pueden darse
    Columnistas

    Ciencia sin mujeres: el lujo que los países no pueden darse

    Acción Popular, hora cero: entre la responsabilidad y la extinción
    Columnistas

    Acción Popular, hora cero: entre la responsabilidad y la extinción

    El mal de la presidencialitis
    Columnistas

    El mal de la presidencialitis

    ¿Una sociedad laxa con la ilegalidad en minería?
    Columnistas

    ¿Una sociedad laxa con la ilegalidad en minería?