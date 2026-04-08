El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Científicas peruanas brillan en la Antártida, se registra aumento de leptospirosis y existen retrasos en obras de drenaje pluvial de cara a El Niño

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 8 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La Universidad Científica del Sur cobró relevancia en el estudio con la participación de 15 expedicionarios. (Foto: Cortesía UCSUR)
    La Universidad Científica del Sur cobró relevancia en el estudio con la participación de 15 expedicionarios. (Foto: Cortesía UCSUR)

    En el Semáforo de este miércoles 8 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, científicas peruanas completaron la misión Antar XXXII en la Antártida para investigar el impacto del cambio climático en los ecosistemas; segundo, el Perú registra 1.570 casos y 12 fallecidos por leptospirosis, una cifra alarmante que afecta principalmente a diversas regiones y la capital; finalmente, los proyectos de drenaje pluvial en el norte para mitigar El Niño costero sufren graves retrasos presupuestales que podrían postergarlos hasta el 2030, prolongando el riesgo de inundaciones.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.