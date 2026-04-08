Científicas peruanas brillan en la Antártida, se registra aumento de leptospirosis y existen retrasos en obras de drenaje pluvial de cara a El Niño

En el Semáforo de este miércoles 8 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, científicas peruanas completaron la misión Antar XXXII en la Antártida para investigar el impacto del cambio climático en los ecosistemas; segundo, el Perú registra 1.570 casos y 12 fallecidos por leptospirosis, una cifra alarmante que afecta principalmente a diversas regiones y la capital; finalmente, los proyectos de drenaje pluvial en el norte para mitigar El Niño costero sufren graves retrasos presupuestales que podrían postergarlos hasta el 2030, prolongando el riesgo de inundaciones.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Científicas peruanas destacan en la Antártida

Durante 98 días, un equipo de científicas peruanas se internó en uno de los territorios más extremos e impresionantes del planeta: la Antártida. La misión, conocida como Antar XXXII y organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores como parte del Programa Nacional Antártico, reunió a investigadores de distintas disciplinas con un objetivo común: entender cómo se están modificando los ecosistemas frente al avance del cambio climático.

🔴Leptospirosis en el Perú

El número de casos de leptospirosis en el Perú llegó, en lo que va del año, a 1.570 y se ha reportado que 12 personas fallecieron a consecuencia de dicha enfermedad. Además, 219 personas han sido hospitalizadas. Las regiones donde se han registrado fallecidos son Piura ( 4 ), Lima ( 2 ), Tumbes ( 2 ), Apurímac ( 1 ), Ica ( 1 ), Madre de Dios ( 1 ), San Martín ( 1 ). La cifra de víctimas ha llamado la atención de las autoridades, ya que podría superar a lo reportado en años anteriores.

🔴 Lejos de una solución

Los proyectos de drenaje pluvial en el norte del Perú, claves para prevenir inundaciones por el fenómeno de El Niño costero, avanzan lentamente y aún están en etapas iniciales. Solo en algunas ciudades como Sullana y Talara se han empezado obras, mientras que el resto sigue en diseño. La falta de presupuesto retrasa su ejecución y podría postergarlos hasta el 2030, dejando a varias regiones vulnerables ante lluvias intensas y desbordes que ya generan riesgos y daños.