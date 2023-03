La influencia asiática en la industria cinematográfica lo está logrando de nuevo. Si ustedes pensaban que en algún momento de sus vidas se habían cuestionado su existencia, aún no han visto “Everything, Everywhere, All at Once”. Dan Kwan y Daniel Scheinert nos traen una de las propuestas audiovisuales más locas, creativas y diferentes del 2022. Hoy se ha convertido en la cinta con el mayor número de nominaciones a los premios Oscar, incluyendo a la categoría de Mejor Película, que –aunque aún tenga mis dudas sobre si debe llevársela– ya parece tener garantizada.

Los viajes por el multiverso eran una temática de las que solo había podido gozar en las películas de superhéroes, y, aun así, pocos filmes reflejan con tanta complejidad lo profundo de esta trama como este. La estética destaca por la explosión de vivos colores y complejos efectos especiales que nos transportan con los personajes a cada uno de los millones de universos que nos muestran. En esta historia, que cuenta la travesía de Evelyn Wang y sus descubrimientos a través de otros mundos, todo fluye con bastante naturalidad, aunque tan rápido y caótico que nos deja sin tiempo de parpadear.

Sin duda alguna, desde el título de la cinta, ya podemos deducir que la película abarca un montón. Al inicio, debo admitir, resulta una película bastante extraña. Hay chispazos de gags que aportan a la comicidad, pero que pueden terminar siendo un tanto perturbadores. Los detalles son fundamentales y hay que tener los cinco sentidos bien despiertos en todo momento para que no se nos escape ninguno. Más allá de eso, creo que es un producto que combina un poco de todo: acción, comedia, drama, un tanto de romance, y las espectaculares actuaciones de Michelle Yeoh –la única posible competencia de Cate Blanchet para la estatuilla–, Ke Huy Quan –que le pisa los talones a Barry Keoghan por Actor de Reparto–, Stephanie Hsu, y la siempre talentosa Jamie Lee Curtis.

Pero más allá del gran trabajo visual, el significado del film –que va cobrando más sentido hacia los últimos minutos– es definitivamente lo más destacable: cada mínima decisión que tomamos en nuestras vidas influye de diferentes formas en infinitos escenarios. Cuando pensamos que nada importa, literalmente hay un sinfín de universos en los que esas acciones han tenido una consecuencia, así sea de la manera más absurda. En cada mundo posible hay siempre un motivo por el que luchar.

“Everything, Everywhere, All at Once” está disponible en Prime Video y recientemente se ha reestrenado en algunas salas de cine para que puedas viajar, junto con este descomunal, pero interesante grupo de personas, a descubrir lo infinito del universo.