Ciudadanos formados

El Perú se prepara para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 12 de abril del 2026. El panorama político es poco alentador: candidaturas fragmentadas y discursos que reflejan una preocupante pobreza de propuestas, sin respuestas claras ni realizables a los problemas estructurales del país.

Ante este vacío, la educación ciudadana se convierte en una tarea impostergable. No se trata de un curso aislado en la escuela, sino de un proceso integral que prepare a los peruanos para ejercer una ciudadanía responsable, informada, crítica y activa. Solo así podremos exigir más a quienes hoy nos ofrecen tan poco.

La educación ciudadana no puede limitarse a las aulas. Debe estar presente en escuelas, institutos, universidades, comunidades, empresas y, sobre todo, en los medios de comunicación.

En el espacio escolar urge enseñar pensamiento crítico y promover experiencias de participación que acerquen a los estudiantes a la vida pública. En la educación superior, debates y foros deben convertirse en semilleros de ciudadanía activa.

En las comunidades, la organización vecinal puede fortalecer la cohesión social y responder una de las mayores preocupaciones de la población: la seguridad ciudadana.

Y los medios, con su enorme capacidad de convocatoria, tienen la responsabilidad de liderar campañas pedagógicas que expliquen cómo funciona nuestro sistema democrático, qué funciones cumplen nuestras autoridades y cómo fiscalizarlas.

Las empresas también tienen un rol fundamental. No basta con generar empleo o cumplir con la normativa; se espera que sean actores activos en la construcción de ciudadanía. A través de sus prácticas laborales y responsabilidad social, pueden promover valores como la transparencia, equidad y respeto a la ley. Iniciativas de voluntariado, formación en derechos y deberes, y participación comunitaria son ejemplos de cómo el sector privado puede fortalecer la democracia.

Aún estamos a tiempo de actuar. Enseñar a cuestionar propuestas desde la educación básica, vincular la escuela con la comunidad, educar frente a la desinformación, formar liderazgos juveniles y articular la educación con la seguridad ciudadana son acciones concretas que requieren decisión y compromiso.

El reto es de todos. El Ministerio de Educación, institutos, universidades, municipalidades, sociedad civil, empresas y medios deben asumir responsabilidades ahora, antes de la campaña. Frente a la pobreza de las exposiciones de muchos candidatos, corresponde a los ciudadanos elevar la política, exigir ideas claras y colocar en la agenda lo que realmente importa: educación, seguridad, salud, equidad y gobernabilidad.

La democracia no se construye en mítines ni en promesas vacías, sino en la vida cotidiana. Solo una ciudadanía educada y exigente podrá devolverle altura a la política y abrirle al Perú un horizonte distinto, próspero y verdaderamente democrático en el 2026.