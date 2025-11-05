En el Semáforo de este miércoles 5 de noviembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero: El Comercio ha puesto a su disposición de la ciudadanía el WhatsApp de la campaña #PasaEnLaCalle para que reporten los baches que vean en distintas zonas de Lima. Segundo tema: ayer comenzó la edición 63 de CADE Ejecutivos, que vuelve a realizarse en la capital luego de 17 años. El presidente José Jerí estuvo en la inauguración. Tercer tema: la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso aprobó denunciar de oficio a la legisladora Lucinda Vásquez a raíz del reportaje de “Cuarto poder” en que se mostró una foto de un trabajador de su despacho que le cortaba las uñas de los pies.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 CIUDADANOS PODRÁN REPORTAR LOS BACHES

El Comercio invita a la ciudadanía a reportar los baches y desniveles que vea en las pistas de distintos lugares de Lima. Para tal fin, ha puesto a su disposición el WhatsApp de la campaña #PasaEnLaCalle: 939 627 670. A este número podrán enviar fotografías, videos y la ubicación de las imperfecciones. Con estos datos, el equipo periodístico del Diario se pondrá en contacto con la persona y acudirá a los puntos críticos para hacer una cobertura completa del problema.

🟢CADE EJECUTIVOS 2025 ARRANCÓ EN LIMA

Con el lema “Firmes en la acción, ¡por la patria!”, ayer se inició la edición 63 de CADE Ejecutivos, evento que se realiza en Lima luego de 17 años. En la sesión inaugural en el Centro de Convenciones de Lima participó el presidente José Jerí. Desde hace cuatro años un mandatario no se presentaba en el foro. Esta edición de CADE, que culmina mañana, es particular porque se presentarán candidatos a la presidencia, como es habitual en el año previo a las elecciones generales del país.

🟡 INVESTIGARÁN A LUCINDA VÁSQUEZ POR EL CASO ‘CORTAÚÑAS’

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó denunciar de oficio a la congresista Lucinda Vásquez a raíz del reportaje de “Cuarto poder” en que se mostró una foto de un trabajador de su despacho que le cortaba las uñas de los pies. La decisión es el primer paso para investigar a Vásquez y, en caso de aprobarse un informe, sancionarla por su falta ética. Sin embargo, muchos informes por escándalos similares no han llegado al pleno o ni siquiera fueron aprobados por la comisión.