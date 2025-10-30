En el Semáforo de este jueves 30 de octubre, conoce la postura de El Comercio respecto a los siguientes temas. Primero: siete atletas y paratletas peruanos fomentarán los valores y el civismo a través del deporte en “Entrenemos para ser mejores”, una iniciativa del BCP. Segundo: ciudadanos denunciaron la exposición de datos personales en la página web del Reniec de la Lista del Padrón Inicial para las elecciones generales del 2026. Esta permite que terceras personas puedan ver los nombres completos, direcciones y números de DNI de los electores. Tercero: el gobierno de José Jerí confirmó el nombramiento de Javier Eduardo Franco Castillo como nueva cabeza de la Sunat, con lo que se convierte en el quinto jefe de la institución en los últimos dos años.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 El fomento del civismo a través del deporte

Siete destacados atletas y paratletas peruanos promoverán los valores y el civismo a través del deporte. Esto como parte de la iniciativa “Entrenemos para ser mejores”, del BCP. Los deportistas que forman parte del proyecto se desempeñan en distintas disciplinas: los atletas paralímpicos Dunia Felices y Rosbil Guillén, el campeón panamericano de squash Diego Elías, el skater olímpico Angelo Caro, la surfista olímpica Sol Aguirre y las atletas olímpicas Evelyn Inga y Thalía Valdivia.

🔴 Exposición masiva de datos en web del Reniec

Ciudadanos denunciaron la exposición de datos personales en la web del Reniec de la Lista del Padrón Inicial para las elecciones del 2026. Esta permite que terceras personas puedan ver los nombres completos, direcciones y números de DNI de los electores, lo cual es muy grave. El Reniec ha dicho que la publicación del padrón es un paso legal y obligatorio, pero entidades como la Defensoría del Pueblo han instado a que se implementen mecanismos de protección que limiten la visualización de esos datos.

🔴 Quinto cambio de jefe de la Sunat en menos de dos años

Hace dos días, el Ejecutivo confirmó el nombramiento de Javier Eduardo Franco Castillo como nuevo jefe de la Sunat, en sustitución de Edward Tovar Mendoza, quien a inicios de octubre había sido anunciado para ocupar el cargo. La designación de Franco se da en un contexto de constantes cambios de las cabezas de la entidad recaudadora. En los últimos 20 meses, ha habido por lo menos cinco jefes de la institución. En el caso de Franco, hay que precisar que es un funcionario de carrera.