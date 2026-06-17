La IA también tendrá fronteras

Nos quedamos sin Claude Fable 5. La frase puede sonar menor, casi como una molestia para quienes usan inteligencia artificial generativa todos los días. Pero el hecho revela algo más profundo. Los modelos más avanzados de IA empiezan a dejar de ser simples productos digitales disponibles para cualquier usuario o empresa que pueda pagarlos. Empiezan a ser tratados como activos estratégicos.

El gobierno de Estados Unidos ordenó a Anthropic restringir el acceso extranjero a uno de sus modelos más potentes para realizar tareas complejas durante largos periodos de tiempo. Apeló a argumentos de seguridad nacional. La empresa suspendió el acceso para cumplir con esa directiva. Otros modelos siguen disponibles, pero el precedente ya quedó instalado. La IA no circulará necesariamente como un servicio global. También estará sometida a decisiones políticas, controles estatales e intereses nacionales.

La pregunta de fondo no es si un grupo de usuarios perdió temporalmente acceso a una herramienta. La pregunta real es si los países que no desarrollan capacidades propias podrán acceder, en igualdad de condiciones, a las tecnologías que marcarán la productividad, la investigación, la educación, la seguridad y la innovación en los próximos años.

Esta medida no significa que todos los modelos avanzados vayan a cerrarse mañana. Tampoco prueba que OpenAI, Google, Microsoft o Nvidia seguirán el mismo camino. Pero sería ingenuo ignorar la señal. Cuando una tecnología se vuelve estratégica, deja de depender solo del mercado. Entra en el terreno de las licencias, las restricciones, la competencia geopolítica y la seguridad nacional.

Ese es el punto que América Latina debería mirar con más seriedad. Durante años hemos entendido la transformación digital como la compra de plataformas, licencias, servicios en la nube y capacitaciones para usuarios. Ese enfoque ha cambiado. La IA exige infraestructura, centros de datos, energía, chips, talento técnico, investigación aplicada, regulación inteligente y una política pública que no cambie cada vez que cambia una autoridad.

El Perú no está en condiciones de construir de inmediato un modelo fundacional capaz de competir con las grandes empresas tecnológicas. Pero sí puede decidir si quiere ser un consumidor pasivo o un país con algún margen de maniobra. La diferencia está en formar talento, proteger datos estratégicos, fortalecer universidades, promover investigación local, crear alianzas regionales y evitar que la agenda pública sobre IA se reduzca a reglamentación, cursos, chatbots y entusiasmo de feria tecnológica.

Hay otro riesgo que solemos pasar por alto. Si Estados Unidos sigue con esas medidas, otros actores aparecerán como alternativa. China tiene su propio ecosistema. Europa intenta construir una ruta distinta, con empresas como Mistral y una regulación más activa. Pero ninguna oferta será inocente. Si no pagamos con dinero, podemos pagar con datos y dependencia. Y si no entendemos esa lógica, terminaremos confundiendo acceso con autonomía.

La IA generativa nos acostumbró a una ilusión cómoda. Bastaba escribir una instrucción, recibir una respuesta y creer que la herramienta estaba allí, disponible, neutral y global. El caso Anthropic recuerda que detrás de cada modelo hay infraestructura, capital, intereses corporativos, decisiones de gobierno y prioridades de seguridad. La nube también tiene dueño. Los modelos también tienen bandera. Y el acceso puede ser limitado.

Esta discusión no debería quedarse en el mundo tecnológico. Es una discusión económica, educativa y política. Una universidad que depende solo de plataformas externas puede quedar limitada para investigar. Una empresa que no incorpora IA de manera estratégica puede producir menos e innovar peor. Un Estado que no entiende estos cambios puede terminar regulando tarde, comprando mal y dependiendo demasiado.

La lección no es dejar de usar herramientas extranjeras. Tenemos que usarlas con conciencia de dependencia. Necesitamos saber qué datos entregamos, qué capacidades no tenemos, qué infraestructura nos falta y qué decisiones estratégicas estamos postergando.

La restricción impuesta a Anthropic debería funcionar como advertencia. La IA ya no es solo una herramienta para redactar textos, generar imágenes o resumir documentos. Es una infraestructura de poder. Y quien no invierta en entenderla, usarla y desarrollarla con criterio terminará dependiendo de la inteligencia que otros le permitan utilizar.