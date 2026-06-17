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La IA también tendrá fronteras

“La restricción impuesta a Anthropic debería funcionar como advertencia”.

    Juan Carlos Luján Zavala
    Por

    Divulgador y speaker en IA Generativa

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    El logotipo de Anthropic Claude se muestra en un teléfono inteligente en Sídney, Australia, el jueves 24 de abril de 2026. Anthropic PBC ha declarado que su nueva herramienta de inteligencia artificial, Mythos, es demasiado potente para lanzarla al público en general.
    El logotipo de Anthropic Claude se muestra en un teléfono inteligente en Sídney, Australia, el jueves 24 de abril de 2026. Anthropic PBC ha declarado que su nueva herramienta de inteligencia artificial, Mythos, es demasiado potente para lanzarla al público en general.
    / Bloomberg

    Nos quedamos sin Claude Fable 5. La frase puede sonar menor, casi como una molestia para quienes usan inteligencia artificial generativa todos los días. Pero el hecho revela algo más profundo. Los modelos más avanzados de IA empiezan a dejar de ser simples productos digitales disponibles para cualquier usuario o empresa que pueda pagarlos. Empiezan a ser tratados como activos estratégicos.

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