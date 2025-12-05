En el Semáforo de este viernes 5 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Clíver Huamán, joven de 15 años que se hizo viral narrando la final de la Copa Libertadores, viajará a Madrid para relatar el Real Madrid vs. Manchester City de la Champions League por Latina. Segundo, el Perú enfrenta una crisis penitenciaria con 103.342 presos cuando las cárceles solo tienen capacidad para 41.764, representando una sobrepoblación del 147%, según ECData. Finalmente, el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, denunció por segunda vez ser atacado con un artefacto explosivo presuntamente por una red criminal que cobra cupos en Lima norte.





🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Clíver Huamán viajará a Madrid para narrar la Champions

Clíver Huamán, el joven andahuaylino de 15 años que narró la final de la Copa Libertadores desde el cerro Puruchuco, ahora viajará a Madrid (España) para relatar otro gran partido. La próxima semana, Latina lo llevará a la capital ibérica por el Real Madrid vs. Manchester City de la Champions League. Tras hacerse viral por su transmisión del Flamengo-Palmeiras, también fue invitado por la Liga 1 para narrar por unos minutos el Cristal vs. Alianza.

🟡 Alarmantes cifras por la cantidad de presos en el Perú

El Perú ha llegado al mayor número de reos y la más alta sobrepoblación penitenciaria en por lo menos 15 años, como detalla un informe de ECData. En total, hay 103.342 personas privadas de su libertad. Sin embargo, en las cárceles del país solo hay capacidad para albergar a 41.764 internos, según cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario. La sobrepoblación asciende a 147%, 11 puntos porcentuales más que en el 2024 y más del doble que la registrada en el 2010.

🔴 Nuevo atentado con explosivo contra el alcalde de Carabayllo

Por segunda vez, el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, denunció que fue atacado con un artefacto explosivo, presuntamente por una red criminal que cobra cupos en Lima norte. Imágenes de las cámaras de seguridad muestran cuando dos personas en una moto lanzaron el objeto a su vivienda. Este no detonó. En noviembre, un artefacto explosivo fue lanzado a una camioneta ubicada frente al municipio de Carabayllo. Tenía características similares al vehículo del alcalde.