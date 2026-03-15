Cole Bus arranca en Rímac; alerta de lluvias en 18 regiones; Congreso compromete sostenibilidad económica

En el Semáforo de este domingo 15 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la ATU inicia el piloto Cole Bus en el Rímac para brindar transporte escolar seguro. Segundo, el Senamhi advierte fuertes lluvias en 18 regiones, pidiendo precaución ante posibles desbordes. Finalmente, el Congreso aprobó normas sin sustento que aumentarán el gasto en S/7.000 millones, arriesgando la estabilidad fiscal del país.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Se inicia el servicio Cole Bus de la ATU en el Rímac

La ATU iniciará el servicio Cole Bus para estudiantes de cinco colegios del Rímac, una medida que busca ofrecer transporte seguro y ordenado a escolares. Este plan piloto apunta a reducir la congestión y mejorar la movilidad en horas punta, garantizando traslados más confiables para las familias. Aunque es un avance positivo para el distrito, el verdadero reto será mantener la eficiencia y extender el servicio, sin perder la calidad prometida desde el comienzo.

🟡 Lluvias de moderada a fuerte intensidad afectarían 18 regiones

Las lluvias de moderada a fuerte intensidad previstas para los próximos días afectarían 18 regiones del país, según el Senamhi. Este fenómeno se debe al ingreso de humedad desde la Amazonía y al calentamiento del mar, que intensifican la inestabilidad atmosférica. Aunque es un evento propio de la temporada, generaría desbordes y deslizamientos. Se recomienda a la población mantenerse informada, evitar zonas de riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

🔴 Nuevas leyes atentan contra la estabilidad fiscal

El Congreso vuelve a legislar de espaldas a la sostenibilidad fiscal al aprobar normas que añaden casi S/7.000 millones al gasto anual, reeditando el patrón de leyes con alto costo permanente que ya ha alertado el Consejo Fiscal. No se trata de mejorar servicios, sino de crear obligaciones rígidas sin financiamiento ni evaluación técnica, recortando el espacio para inversión y respuesta ante las crisis. Así se erosiona la confianza, se presiona el déficit y se encarece la deuda del país. Deben legislar pensando en el futuro.