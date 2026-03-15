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Cole Bus arranca en Rímac; alerta de lluvias en 18 regiones; Congreso compromete sostenibilidad económica

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 15 de marzo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Servicio “Cole Bus” iniciará operaciones el 16 de marzo para alumnos de cinco colegios. (Foto: ATU)
    Servicio “Cole Bus” iniciará operaciones el 16 de marzo para alumnos de cinco colegios. (Foto: ATU)

    En el Semáforo de este domingo 15 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la ATU inicia el piloto Cole Bus en el Rímac para brindar transporte escolar seguro. Segundo, el Senamhi advierte fuertes lluvias en 18 regiones, pidiendo precaución ante posibles desbordes. Finalmente, el Congreso aprobó normas sin sustento que aumentarán el gasto en S/7.000 millones, arriesgando la estabilidad fiscal del país.

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