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¿Comenzó el gobierno de Fuerza Popular?

“En el Perú de hoy, el objetivo principal de la lucha contra el crimen organizado tiene un importante y decisivo componente preferentemente político”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    Resumen

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    "Como soñar siempre está permitido, es cierto que existe la opción de que el 28 de julio próximo, día de la asunción del mando, Keiko Fujimori anuncie que presentará una ley para derogarla". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Como soñar siempre está permitido, es cierto que existe la opción de que el 28 de julio próximo, día de la asunción del mando, Keiko Fujimori anuncie que presentará una ley para derogarla". Ilustración: Giovanni Tazza

    Aunque todavía hay la opción de que el presidente José María Balcázar la observe, la célere aprobación de la ley que extrae del fuero común a policías y militares acusados de cometer delitos de función ha marcado el inicio del gobierno de Fuerza Popular y de la presidenta electa Keiko Fujimori. Y como soñar siempre está permitido, es cierto que existe también la opción de que el 28 de julio próximo, día de la asunción del mando, ella anuncie que presentará una ley para derogarla.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.