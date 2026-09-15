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Comisión de Ética abre investigación a Aranda, crece riesgo de fuga de talento en minería y diputado Manrique justifica contratación de aportante de campaña

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 15 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    El diputado de Renovación Popular será sometido a una etapa de indagación por una presunta infracción a la ética parlamentaria. Foto: Andina.
    El diputado de Renovación Popular será sometido a una etapa de indagación por una presunta infracción a la ética parlamentaria. Foto: Andina.

    En el Semáforo de este martes 15 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Comisión de Ética investigará al diputado Christian Aranda por divulgar datos médicos de una paciente, reafirmando que la fiscalización no puede vulnerar la confidencialidad. Segundo, nueve de cada diez trabajadores mineros evalúan dejar el sector, por lo que las empresas deben mejorar sus políticas de bienestar y desarrollo. Finalmente, el diputado Jair Manrique fue cuestionado por justificar la contratación de un colaborador debido a sus aportes a campaña, lo que reaviva críticas por clientelismo y falta de mérito.

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