Comisión de Ética abre investigación a Aranda, crece riesgo de fuga de talento en minería y diputado Manrique justifica contratación de aportante de campaña

En el Semáforo de este martes 15 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Comisión de Ética investigará al diputado Christian Aranda por divulgar datos médicos de una paciente, reafirmando que la fiscalización no puede vulnerar la confidencialidad. Segundo, nueve de cada diez trabajadores mineros evalúan dejar el sector, por lo que las empresas deben mejorar sus políticas de bienestar y desarrollo. Finalmente, el diputado Jair Manrique fue cuestionado por justificar la contratación de un colaborador debido a sus aportes a campaña, lo que reaviva críticas por clientelismo y falta de mérito.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Protegiendo la intimidad

La Comisión de Ética acertó al iniciar una investigación formal contra el diputado Christian Aranda (Renovación Popular) por difundir los datos personales de una paciente vinculados a un posible aborto terapéutico en su cuenta de X. Exponer la identidad de una mujer vulnera la confidencialidad y la expone de manera innecesaria. Esperamos que el proceso avance con celeridad e imparcialidad y siente un precedente: la fiscalización jamás justifica exponer datos sensibles y el historial médico de un paciente ajeno a la función pública.

🔴Alarma en la mano de obra minera

La minería afronta una crisis silenciosa que exige reacción inmediata. Que nueve de cada 10 trabajadores evalúen abandonar el sector, según un informe de Manpower, revela problemas con la gestión del talento. Las empresas mineras no pueden ignorar esta alarma. Es urgente diseñar políticas que mejoren salarios, seguridad, bienestar y desarrollo profesional, o el Perú perderá a los especialistas que sostienen su principal motor económico. El éxodo laboral en ese sector sería difícil de revertir.

🔴Clientelismo disfrazado

Resulta indignante que un diputado, Jair Manrique de Ahora Nación, justifique la contratación de un colaborador de su campaña señalando que aportó preservativos durante su campaña y al ser consultado al respecto lo califique por su aporte como “una persona formidable”. Estos argumentos trivializan la función pública y revelan criterios de selección basados en favores personales antes que en mérito y capacidad. Contratar como agradecimiento es clientelismo disfrazado de generosidad.