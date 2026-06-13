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¿Cómo casarse cuando las religiones dividen pero los valores unen?

“Antes de que sugieran los matrimonios humanistas, las personas con creencias espirituales distintas que querían casarse estaban obligadas a que uno se convirtiera a la religión del otro”.

    Víctor García-Belaunde Velarde
    Por

    Psicólogo, filósofo y eticista

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    "Durante milenios la religión ha dado un esquema de pensamiento que determina lo bueno y lo malo, y con ello se ha constituido en uno de los más eficientes medios de control social". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "Durante milenios la religión ha dado un esquema de pensamiento que determina lo bueno y lo malo, y con ello se ha constituido en uno de los más eficientes medios de control social". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Muchos credos no permiten el matrimonio interreligioso, es decir, la unión conyugal entre dos personas que profesan religiones distintas. En algunos casos requieren de la conversión de uno de los cónyuges como requisito fundamental; en otros casos está simplemente prohibido.

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