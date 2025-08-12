En el Semáforo de este martes 12 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto a los siguientes temas. El primero es el concierto benéfico para el músico Andrés Dulude, exvocalista de Frágil, por el cáncer que padece. El segundo tema es el millonario pago que el Sisol hace por un edificio que alquila en Miraflores, pero que no utiliza. Por último, los infractores deben más de S/1.200 millones en multas de tránsito desde el 2020.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO





🟢CONCIERTO BENÉFICO PARA ANDRÉS DULUDE

El miércoles 27 de agosto se llevará a cabo un concierto benéfico para el músico Andrés Dulude, exvocalista de la clásica banda peruana Frágil, quien está luchando contra el cáncer. En el recital, que se realizará en el Sargento Pimienta de Barranco, participarán los grupos Frágil, Río, Mar de Copas, Amén, Dmente Común y Antago. Esta cita no solo será en apoyo de Dulude, sino también un homenaje al cantante, de larga trayectoria en la escena musical peruana.

🔴 SISOL PAGA POR LOCAL QUE NO UTILIZA

Hasta abril de este año, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) –que administra los policlínicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima– pagó S/490.000 por el alquiler de un edificio en Miraflores donde debe brindar servicios, pero que no funciona desde que el contrato de arrendamiento se firmó, en junio del 2024. El monto total del alquiler es por S/2’500.000. La dueña del local es hermana de Rubén Cano Altez, alcalde de La Victoria y afiliado a Renovación Popular, partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

🔴 INFRACTORES DEBEN MÁS DE S/1.200 MILLONES EN MULTAS

Desde el 2020 se han impuesto multas por casi S/2.000 millones por infracciones de tránsito, según datos del Servicio de Administración Tributaria de Lima difundidos por el analista de datos Juan Carbajal. Pero lo llamativo no es solo la cifra, sino que solo un 35% de ese monto ha sido cancelado por los infractores. Es decir, más de S/1.200 millones aún no han sido pagados. Las sanciones más frecuentes de los conductores son por el uso innecesario de las bocinas y el mal estacionamiento de vehículos.