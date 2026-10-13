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Conciertos de BTS generaron millones en ventas, reconocen al chaku andino como raza peruana y Senamhi alerta por calor extremo en 19 regiones

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 13 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    BTS en su tercer concierto en Perú (Foto: X BTS)
    BTS en su tercer concierto en Perú (Foto: X BTS)

    En el Semáforo de este martes 13 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los conciertos de BTS generaron más de S/5,8 millones en ventas y más de S/18 millones en tributos, según la Sunat. Segundo, la Federación Canina Americana reconoció al chaku andino cusqueño como tercera raza peruana con aval internacional, tras más de diez años de investigación. Finalmente, el Senamhi mantiene hasta el 13 de octubre una alerta por calor extremo en 19 regiones, con temperaturas de hasta 36 °C y mayor radiación ultravioleta.

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