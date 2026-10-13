Conciertos de BTS generaron millones en ventas, reconocen al chaku andino como raza peruana y Senamhi alerta por calor extremo en 19 regiones

En el Semáforo de este martes 13 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los conciertos de BTS generaron más de S/5,8 millones en ventas y más de S/18 millones en tributos, según la Sunat. Segundo, la Federación Canina Americana reconoció al chaku andino cusqueño como tercera raza peruana con aval internacional, tras más de diez años de investigación. Finalmente, el Senamhi mantiene hasta el 13 de octubre una alerta por calor extremo en 19 regiones, con temperaturas de hasta 36 °C y mayor radiación ultravioleta.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Presentación de BTS dejó millones en ventas

Los conciertos de BTS demostraron el potencial del espectáculo masivo. Más de S/5,8 millones en ventas de alimentos, bebidas y merchandising, con una cifra récord en mercadería, según la Sunat. Además, promotores y artistas pagaron más de S/18 millones en tributos antes de las presentaciones, y 24 establecimientos fueron fiscalizados. Cuando hay orden y formalidad, el país gana siempre. Ahora toca atraer más giras de artistas de esta envergadura para que el éxito beneficie a todos.

🟢Reconocen oficialmente al chaku andino

La Federación Canina Americana reconoció al perro chaku andino cusqueño como tercera raza peruana con aval internacional, junto al perro sin pelo y al pastor chiribaya. Detrás hay más de 10 años de investigación, visitas a comunidades y testimonios. Esta raza compañera de pastores, que conduce alpacas y ovejas sobre los 3.500 metros, es parte de nuestro patrimonio vivo. Celebremos a los investigadores que hicieron esto posible.

🔴Calor extremo exige acciones inmediatas

El calor extremo no es un aviso: es una amenaza que las autoridades deben tomar en serio. El Senamhi mantiene la alerta hasta el 13 de octubre en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y otras 14 regiones, con máximas de hasta 36 °C y mayor radiación ultravioleta. Niños y adultos mayores son los más vulnerables ante estas temperaturas. Instamos a los gobiernos regionales y al Minsa a difundir medidas de prevención, habilitar espacios con sombra, agua, y reforzar la atención a quien lo requiera.