La mascota de Lima 2027, distritos críticos por el uso del ladrillo pandereta y la detención del presidente de la corte de Apurímac

En el Semáforo de este domingo 5 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero es el concurso nacional para crear la mascota oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, que ya se lanzó y estará abierto hasta el 15 de este mes. El segundo tema es sobre el uso de los ladrillos pandereta en edificaciones informales de determinados distritos de Lima, algo muy peligroso. El tercero es la preocupante detención, de forma preliminar, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, por el Caso Las Corbatas Negras.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Concurso para crear la mascota de Lima 2027

A poco más de un año de su inauguración, el comité organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 lanzó el concurso nacional para crear la mascota oficial del evento que reunirá a más de 8.000 atletas de 41 países. Creatividad y originalidad, concepto e identidad, impacto visual, versatilidad, técnica y presentación son los criterios que se considerarán en el concurso. La convocatoria, ya abierta, se cierra el 15 de este mes. Los detalles están en www.lima2027.org.pe.

🔴 Distritos donde predomina el ladrillo pandereta

Los terremotos en Venezuela han vuelto a traer a la discusión pública la vulnerabilidad de las construcciones en el Perú, sobre todo en Lima, y la mala práctica del uso del ladrillo pandereta en las edificaciones informales. ¿Qué tan extendido está su uso en la capital? Son varios distritos, pero hay nueve casos críticos, según un informe de El Comercio: San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Comas, Carabayllo, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra y Mi Perú.

🔴 Detención del presidente de la corte de Apurímac

Una noticia preocupante es la detención, de forma preliminar, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, por sus presuntos vínculos con la organización criminal Las Corbatas Negras, que habría influido en decisiones del sistema de justicia. Su arresto se dio en un operativo de la Policía Anticorrupción y la fiscalía realizado en Lima, La Libertad y Puno. Además de Tinco, se detuvo a su esposa, la abogada Eleonora Puscla Anampa, y a funcionarios de la corte de Apurímac.