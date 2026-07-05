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La mascota de Lima 2027, distritos críticos por el uso del ladrillo pandereta y la detención del presidente de la corte de Apurímac

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 5 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    El mal uso de materiales, como los ladrillos pandereta, y de los suelos no compactos hacen de las casas unas bombas de tiempo ante terremotos.
    El mal uso de materiales, como los ladrillos pandereta, y de los suelos no compactos hacen de las casas unas bombas de tiempo ante terremotos.
    / Lenin Tadeo

    En el Semáforo de este domingo 5 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero es el concurso nacional para crear la mascota oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, que ya se lanzó y estará abierto hasta el 15 de este mes. El segundo tema es sobre el uso de los ladrillos pandereta en edificaciones informales de determinados distritos de Lima, algo muy peligroso. El tercero es la preocupante detención, de forma preliminar, del presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, por el Caso Las Corbatas Negras.

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