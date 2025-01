Este jueves en el Semáforo conoce la postura de “El Comercio” sobre tres temas importantes. Primero, la congresista Lucinda Vásquez ha sido denunciada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por tráfico de influencias, relacionada con la filtración de un examen de acceso a la Carrera Pública Magisterial en 2021. En segundo lugar, el presidente Donald Trump ha solicitado al Pentágono que prepare 30.000 camas en Guantánamo para alojar a inmigrantes indocumentados, a pesar del historial de violaciones a los derechos humanos en esa base. Finalmente, la Corte Suprema ha ratificado la ilegalidad del partido de Antauro Humala, lo que ha provocado críticas de algunos políticos, como el congresista Guido Bellido, quien argumenta que las infracciones deben ser atribuidas a los responsables individuales y no al partido en su conjunto.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 FILTRADORA DENUNCIADA

Le llegó el turno a la congresista Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial). La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la ha denunciado por el delito de tráfico de influencias. Según la titular del Ministerio Público, la parlamentaria habría estado detrás de la filtración de la prueba para el acceso a la Carrera Pública Magisterial del 2021. Como se recuerda, el caso le costó nada menos que una censura al entonces ministro de Educación de Pedro Castillo, Carlos Gallardo, a cuya hija Vásquez habría contactado para obtener el contenido del examen.

🟡 DESTINO GUANTÁNAMO

La política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, no ha dejado de sumar cuestionamientos desde su primer día de regreso en la Casa Blanca. Esta vez el republicano le ha pedido al Pentágono que habilite 30.000 camas en la base naval de Guantánamo (Cuba) con el fin de alojar allí a inmigrantes indocumentados. Guantánamo, sin embargo, arrastra un serio historial de violaciones a los derechos humanos y no parece el sitio adecuado para retener a migrantes no regularizados. Ojalá que la idea no se concrete.

🔴 APOYOS QUE DICEN MUCHO

La decisión de la Corte Suprema de ratificar la ilegalidad del partido comandado por Antauro Humala ha generado el lamento de ciertos políticos nacionales. Entre ellos, nada menos que el congresista Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros. “Cualquier infracción, de existir, debe atribuirse al responsable individual y no al partido”, escribió en sus redes sociales. Como si Antauro y el partido que forma su nombre con sus iniciales, que lo tiene como orador predilecto y que comparte su ideario no fueran lo mismo.