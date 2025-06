En el Perú, donde la empresa estatal más ‘estratégica’ –Petro-Perú– vive entre pérdidas y rescates, resulta insólito que se proponga nacionalizar una operación privada que aún no tiene ni un trimestre de respiro. A la otrora Telefónica le toca empezar a escribir su nueva historia, y no quedar atrapada en viejas obsesiones ideológicas.

La salida de Telefónica, del Perú, marca el fin de una era. Sí, pero también el comienzo de un capítulo que merece ser escrito con estrategia, innovación y cabeza fría. La empresa –que fue símbolo de modernización en los noventa y que hoy arrastra pasivos y desgaste reputacional– ha cambiado de manos. Y antes de que el nuevo equipo pueda siquiera sentarse a ordenar la casa, desde el Congreso ya se escuchan voces que piden su nacionalización, como si a todas luces una gestión pública como la de Petro-Perú no fuese un recordatorio pertinaz de lo que no funciona.

La antigua Telefónica está en pleno proceso concursal. Eso significa que hay prioridades muy concretas: negociar deudas, reestructurar operaciones, generar liquidez. Nada de eso se logra con discursos ideológicos. Se logra con acuerdos con los acreedores, venta de activos no esenciales e inyección de capitales frescos. Un Estado que aún no logra salvar a su propia petrolera no debería entusiasmarse con tomar una telco y, menos aún, cuando hay opciones viables sobre la mesa.

Los nuevos propietarios tienen ante sí una oportunidad valiosa: demostrar que una empresa privada reestructurada y eficiente puede prestar mejores servicios, con mayor cobertura y mejor trato al cliente, que cualquier fórmula estatista. Eso requiere meter bisturí en los procesos, optimizar costos, apostar por infraestructura moderna –como la fibra óptica y el 5G– y, sobre todo, recuperar la confianza de los usuarios.

Dicho esto, al Estado –vía el Osiptel y el MTC– le toca regular con inteligencia, incentivar la competencia y promover la inversión donde aún hay brechas. En ese sentido, las asociaciones público-privadas (APP) han mostrado que hay formas de colaboración que funcionan. Esta puede ser una ocasión ideal para explorar nuevos modelos en los que el Estado y la empresa compartan riesgos y beneficios, pero manteniendo la gestión privada y el foco en el usuario.

Además de una estrategia financiera sólida, lo que más necesita hoy la otrora Telefónica es un relato claro hacia afuera. Los clientes quieren saber que su acceso a Internet o sus llamadas de voz no serán interrumpidas. Los trabajadores necesitan estabilidad. Y el gobierno, antes de pensar en nacionalizar, haría bien en escuchar a quienes están dispuestos a invertir, siempre que se respete un marco jurídico razonable y predecible.

No hay que romantizar a la Telefónica que fue. Pero tampoco hay que demonizar lo que se viene. Lo que toca ahora es gestionar con cabeza fría, con visión de largo plazo y con una dosis importante de realismo económico. Nacionalizar sería, en el mejor de los casos, caro e ineficiente. En el peor, sería condenar a millones de peruanos a un servicio obsoleto y –quién sabe– hasta politizado.

Si me permiten una sugerencia desde esta esquina, en base a los años liderando proyectos de innovación desde dentro de la emblemática Telefónica del Perú, solo diría que las telecomunicaciones necesitan oxígeno, no ideología. Y el país necesita conectividad, no discursos fáciles. Que no se nos corte la señal justo ahora.