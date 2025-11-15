El nuevo orden parlamentario

Para quienes seguimos de cerca al Congreso de la República, uno de los mayores dolores de cabeza es tener un mapa parlamentario que nunca termina de asentarse: constantes cambios de bancada, la creación de nuevas, la desaparición repentina de otras y el hecho de que hay congresistas que, en este período, ya han integrado más bancadas que estaciones tiene el año.

Los recientemente aprobados reglamentos para el futuro Congreso bicameral ponen algunos candados para cambiar esta situación. Primero: durante todo el período no se podrán crear nuevas bancadas; las únicas que existirán serán las que se formen al inicio. Segundo: si un congresista decide dejar su bancada –o es expulsado– solo tendrá una oportunidad en cinco años para incorporarse a otra ya existente. Una sola. Si ya usó ese único cambio, o si no tiene a dónde ir, pasa automáticamente al llamado “grupo mixto”, un espacio sin vocería, sin oficina y sin posibilidad de tener presencia en la Mesa Directiva. En resumen: se acabó la posibilidad de armar bancadas a la carta y el transfuguismo queda reducido a una excepción, no a un estilo de vida parlamentario.

Con varias listas para las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados ya publicadas, este cambio también obliga a mirar si los partidos eligieron candidatos que realmente puedan convivir bajo una misma línea programática, disciplinaria o, al menos, mínima de funcionamiento. Porque con las nuevas reglas ya no habrá espacio para desmarques espontáneos ni para crear bancadas nuevas cuando aparezcan tensiones internas. Si las listas se armaron sin ese filtro básico, lo que tendremos serán bancadas que no pueden dividirse, pero que seguirán funcionando como pequeñas facciones encerradas. Y eso va en contra de lo que esta reforma intenta corregir: ofrecer un Congreso un poco más estable y bancadas que efectivamente representen lo que dicen representar.

Mientras el reglamento intenta poner algo de orden, la estabilidad real dependerá de otra cosa: de cómo los partidos terminen de armar sus listas. Al final, esa será la única oferta que tendremos delante cuando toque elegir, y de ahí saldrá el Congreso que nos acompañará cinco años. Si los partidos quieren evitar otro período marcado por tensiones y agendas inconexas, este es el momento para demostrarlo. El marco ya existe; lo que falta saber es si quienes compiten por representarnos estarán a la altura del nuevo escenario que ellos mismos deberán habitar.