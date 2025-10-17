En el Semáforo de este viernes 17 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la final única de la Copa Libertadores se realizará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, confirmó la Conmebol, siendo la segunda vez que la capital peruana alberga esta final. Segundo, la edición 81 de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) empezó ayer en Punta Cana y se desarrollará hasta el domingo 19, con agenda centrada en libertad de prensa, transformación digital e inteligencia artificial en el periodismo. Finalmente, el congresista Wilson Quispe pidió la “reposición inmediata” de Pedro Castillo como presidente, quien está encarcelado por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢La final de la Libertadores en Lima

La final única de la Copa Libertadores se realizará de todas maneras el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, tal como confirmó la Conmebol en sus redes sociales. El miércoles incluso hubo una reunión de coordinación entre la Conmebol y representantes de los equipos que disputarán las semifinales: Flamengo, Racing, LDU y Palmeiras. Será la segunda vez que la capital peruana será sede de la final del torneo. También lo fue en el 2019, cuando Flamengo le ganó a River Plate.

🟢El inicio de la asamblea general de la SIP

La edición 81 de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) empezó ayer en Punta Cana (República Dominicana). En la reunión, que se desarrollará hasta el domingo 19, participan editores, periodistas y ejecutivos de medios del continente. La agenda se centra en la libertad de prensa, sobre todo en el complicado contexto actual de la región; la innovación, sostenibilidad y transformación digital de los medios; y el impacto y desafíos de la inteligencia artificial en el periodismo.

🔴Congresista pide “reposición” de Castillo

El congresista Wilson Quispe aprovechó el contexto de la protesta en Lima y las críticas al Gabinete del gobierno de José Jerí para hacer un pedido inverosímil: la “reposición inmediata” de Pedro Castillo como presidente. Quispe es integrante de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, pero fue elegido legislador por Perú Libre, partido por el que Castillo ganó la elección del 2021. El exmandatario está encarcelado por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.