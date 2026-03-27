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Consumo de hogares crece, capturan a banda extorsiva “Los Mexicanos” y aumentan denuncias por violencia sexual contra menores en el Perú

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 27 de marzo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "De acuerdo con Worldpanel by Numerator, el consumo creció 1,7% en el 2025".
    "De acuerdo con Worldpanel by Numerator, el consumo creció 1,7% en el 2025".

    En el Semáforo de este viernes 27 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el consumo de los hogares peruanos creció 1,7% en 2025 y subiría 1,5% este año por El Niño y el alza del petróleo, destacando alimentos, bebidas y cuidado personal; segundo, la Policía Nacional capturó en Lima a cabecillas de la red extorsiva “Los Mexicanos”, incautando armas y drogas a esta banda que amenazaba vía WhatsApp; finalmente, se reportaron 18 087 casos de violencia sexual contra menores en 2025, derivando muchos en uniones tempranas, pese a la prohibición legal del matrimonio infantil.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.