Consumo de hogares crece, capturan a banda extorsiva “Los Mexicanos” y aumentan denuncias por violencia sexual contra menores en el Perú

En el Semáforo de este viernes 27 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el consumo de los hogares peruanos creció 1,7% en 2025 y subiría 1,5% este año por El Niño y el alza del petróleo, destacando alimentos, bebidas y cuidado personal; segundo, la Policía Nacional capturó en Lima a cabecillas de la red extorsiva “Los Mexicanos”, incautando armas y drogas a esta banda que amenazaba vía WhatsApp; finalmente, se reportaron 18 087 casos de violencia sexual contra menores en 2025, derivando muchos en uniones tempranas, pese a la prohibición legal del matrimonio infantil.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El positivo consumo en los hogares peruanos

Al igual que en el cierre del año pasado, el consumo en los hogares peruanos ha sido positivo en los primeros meses del 2026. De acuerdo con Worldpanel by Numerator, el consumo creció 1,7% en el 2025. Para este año, con el fenómeno de El Niño costero y el precio al alza del petróleo, podría incrementarse en alrededor de 1,5%. Según el reporte del tema de Worldpanel by Numerator, las canastas que están tomando mayor relevancia en este primer trimestre son alimentos, bebidas y cuidado personal.

🟢Captura de cabecillas de Los Mexicanos

La Policía Nacional dio un duro golpe a Los Mexicanos, red criminal que extorsionaba a varias empresas de transportes (sector muy afectado por la inseguridad ciudadana) en Lima sur, Lima norte y, últimamente, en Lima este. En un operativo realizado la madrugada de ayer, se detuvo a importantes integrantes de la banda. Además, se incautaron armas y droga. Según el coronel PNP Holger Obando, esta organización creaba “grupos de WhatsApp con mensajes extorsivos mediante el ‘doxeo’”.

🔴Cifras alarmantes sobre la violencia sexual contra menores de edad

El caso del ahora exministro Ángelo Alfaro –quien tuvo una relación con una menor de 16 años cuando tenía 47– ha regresado a la coyuntura un tema preocupante: los abusos contra menores. Según los centros de emergencia mujer, en el 2025 se registraron 18.087 casos de violencia sexual contra niños y adolescentes. En muchos casos, el abuso incluso derivó en un matrimonio o unión temprana. Esto pese a que el matrimonio infantil es ilegal en el país desde el 2023.