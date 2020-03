“Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos, contigo Perú”, la letra de Augusto Polo Campos, nuestro segundo himno nacional, nunca se ha vuelto tan oportuna como ahora cuando nos jugamos el partido de nuestra vida, cuando tenemos que afrontar una crisis desconocida, un enemigo común.

Anoche el presidente Martín Vizcarra ha dado el mensaje más importante de sus casi dos años de gobierno al declarar “el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus”.

La medida excepcional, que entró en vigencia desde la medianoche era necesaria y urgente, pues, tal como lo dijo anoche el mandatario, hace 9 días anunció el primer caso de coronavirus y al momento del mensaje ya sumaban 71 los casos detectados.

“Debemos actuar con serenidad, responsabilidad y solidaridad, pensando siempre en el bienestar general”, mencionó Vizcarra y no podemos estar más de acuerdo. ¡Qué importante es subrayar e invocar a la solidaridad cuando el fin de semana hemos visto a personas acudiendo a centros de diversión y a las playas como si nada pasara y sin pensar en el bienestar de los demás!

Este necesario aislamiento social obligatorio es la única manera de evitar la propagación exponencial del virus. En estos casos más vale pecar de acción que de omisión. Tenemos a la vista lo ocurrido en Italia y España y no podemos permitir que aquello ocurra en nuestro país.

No podemos dejar de mencionar a quienes forman parte de la economía informal y que si no trabajan no ganan, por eso es destacable lo dicho anoche: “El Ejecutivo entregará recursos, de manera excepcional, a las familias más necesitadas para que puedan acatar la medida. Informaremos en los próximos días el procedimiento de acceso a la ayuda del Estado”.

Si bien esta es una medida razonable, resulta urgente dar a conocer en breve los pasos que deberán seguir las personas que necesiten acogerse a este beneficio y ser muy minuciosos al momento de hacer las evaluaciones. Nunca faltan las personas inescrupulosas que buscan sacar provecho en momentos de crisis.

Un reconocimiento especial para los profesionales de salud que recibirán un bono. Debo decir que por circunstancias familiares y antes de la crisis del COVID-19, conocí a dos profesionales del hospital Cayetano Heredia que no solo cumplieron a cabalidad con sus obligaciones, sino que además se mostraron disponibles las 24 horas del día. Gracias Willy y Mercedes, personas como ustedes hacen que uno tenga esperanza.

Desde esta columna siempre hemos sido críticos del presidente Martín Vizcarra y de su gobierno. Discrepamos en su modo de conducir el país y en los grandes vacíos de su gestión, sin embargo este es el momento de la unidad y de apoyar las medidas que ha dictado anoche y poner el hombro.

Somos peruanos, capaces de superar las crisis más oscuras, unidos lo podemos todo. Vamos a darnos una tregua en nuestras discrepancias, lo que no significa señalar lo que no está bien únicamente con el ánimo de corregir.

Por ti, por mí, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por la familia… ¡Todos estamos CONTIGO PERÚ!