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Contra la “barbarie modernizadora”

“El despilfarro, banalidad e ineficacia en las municipalidades del Perú constituyen uno de los problemas estructurales más graves del gasto público nacional”.

    Carmen McEvoy
    Por

    Historiadora

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En el Perú del delirio infinito, donde los funcionarios viven obsesionados con la entrevista y el videíto promocional, leo las propuestas que surgen, como globos de ensayo, para el distrito donde crecí, pasé mis mejores años y ahora regreso regularmente. No creo en las casualidades y, aunque espero equivocarme, pienso que La Punta está en la mira “modernizadora” del mismo partido cuyo alcalde, el de Jesús María, perpetró un imperdonable arboricidio además de la canibalización del Campo de Marte, uno de los parques monumentales más bellos de Lima. ¿Qué pasó con los vecinos mientras esta tragedia ecológica e histórica ocurría a vista y paciencia de miles de ciudadanos? Más aún, cómo fue que la indignación ciudadana ante el actual alcalde de Miraflores, también un ‘renovador popular’, no logró salvar al bello distrito de su destructiva intromisión. Y ahí queda para recordárnoslo su horrible fuente psicodélica, sus calles rotas, sus bancas de cemento y el puente con el color de su partido. En el caso de La Punta, el actual alcalde, antiguo chimpunero y ahora inscrito en Renovación Popular –a quien la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental le ha iniciado diligencias preliminares tras las denuncias vecinales por una obra municipal valorizada en aproximadamente S/1,5 millones– decidió instalar juegos infantiles en medio de un parque y al lado de una reserva ecológica, La Arenilla, que además es la zona más ventosa del balneario.

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