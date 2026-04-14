El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Contrataciones del Estado: no hay que reinventar la rueda

“¿Por qué [la ONPE] eligió una empresa que de acuerdo con lo reportado a SUNAT solo cuenta con 13 trabajadores y 20 prestadores de servicio?“.

    Sebastián Hasenauer
    Por

    Country Manager para Perú de CIAL Dun & Bradstreet

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ​ONPE denuncia intento de perturbar reparto de material electoral en Piura
    ​ONPE denuncia intento de perturbar reparto de material electoral en Piura

    Lo ocurrido el domingo 12 de abril con la distribución de actas electorales en las Elecciones Generales en el Perú marca nuevamente un hito para cuestionar y exigir un cambio radical en la forma en que las instituciones del Estado realizan sus actividades de procura.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.