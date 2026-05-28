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Contundencia quirúrgica

“La brevedad de la campaña obligará a los candidatos a golpear al contrincante sin despertar atávicos temores en el electorado”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    "Lo que hagan ambos candidatos en los últimos días será fundamental para la definición de la victoria". Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    "Lo que hagan ambos candidatos en los últimos días será fundamental para la definición de la victoria". Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    A escasos 10 días de los comicios, los equipos de campaña de ambos candidatos han entrado a la recta final. Curiosamente, el disparador político de la actual contienda, sosa y gris hasta entonces, ha sido el reciente debate técnico.

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