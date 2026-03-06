Convocan masiva y voluntaria limpieza de playas; Comisión de Ética investiga a 2 congresistas y la Marina alerta oleajes anómalos

En el Semáforo de este vieres 6 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, este sábado 7 y domingo 8 de marzo se realizará HAZla por tu playa, con voluntarios limpiando playas, ríos y humedales en todo el país. Segundo, la Comisión de Ética investigará a Milagros Jáuregui y Kira Alcarraz por denuncias vinculadas a exposición de fotos de menores y una presunta agresión a un trabajador del SAT. Finalmente, la Marina alertó oleajes anómalos hasta el jueves 12 y pidió medidas de seguridad.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢La gran jornada de limpieza de playas

Este sábado 7 y domingo 8 de marzo, se realizará una nueva edición de HAZla por tu playa, una campaña que se realiza en simultáneo en diferentes regiones del país y que consiste en la limpieza de playas, ríos y humedales por voluntarios. Para la jornada de este año, se espera concretar alrededor de 100 limpiezas en la costa, sierra y selva. La iniciativa empezó en el 2013. Desde entonces, hubo más de 1.400 acciones de limpieza y se han recolectado más de 265 toneladas de desechos.

🟢Ética investigará a las congresistas Jáuregui y Alcarraz

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó iniciar investigaciones a las congresistas Milagros Jáuregui (Renovación Popular) y Kira Alcarraz (no agrupada). Respecto de la primera legisladora, es por presuntamente haber exhibido públicamente fotografías de menores de edad víctimas de violación. En el caso de la segunda parlamentaria, es por una denuncia en agravio de un trabajador del Servicio de Administración Tributaria, al que golpeó, según un video.

🔴Oleajes anómalos en todo el litoral peruano

Entre hoy y el jueves 12, oleajes anómalos afectarán todo el litoral peruano, advirtió la Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación. El mayor impacto se dará en las playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste. Ante esta situación, la mencionada dirección exhortó a los gobiernos locales y regionales, capitanías de puerto y a quienes desarrollan actividades pesqueras, deportivas o recreativas a adoptar las medidas de seguridad necesarias.