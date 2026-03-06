El Comercio
Convocan masiva y voluntaria limpieza de playas; Comisión de Ética investiga a 2 congresistas y la Marina alerta oleajes anómalos

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 6 de marzo.

    Este sábado 7 y domingo 8 de marzo, se realizará una nueva edición de HAZla por tu playaFotos: Julio Reaño/@photo.gec
    / Julio Reaño

    En el Semáforo de este vieres 6 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, este sábado 7 y domingo 8 de marzo se realizará HAZla por tu playa, con voluntarios limpiando playas, ríos y humedales en todo el país. Segundo, la Comisión de Ética investigará a Milagros Jáuregui y Kira Alcarraz por denuncias vinculadas a exposición de fotos de menores y una presunta agresión a un trabajador del SAT. Finalmente, la Marina alertó oleajes anómalos hasta el jueves 12 y pidió medidas de seguridad.

