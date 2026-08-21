Convocatoria al coro papal supera cupos, Paula Holguín destaca en Ted Lasso y crimen sacude al Callao

En el Semáforo de este viernes 21 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, la Arquidiócesis de Lima cerró la convocatoria al coro del papa León XIV tras superar los mil inscritos y anunciará una nueva audición. Segundo, Paula Holguín apareció en “Ted Lasso” luego de debutar con la selección peruana. Finalmente, un adolescente de 16 años fue asesinado por presuntos sicarios en el Callao y la policía investiga el crimen.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢CONVOCATORIA PARA EL CORO DEL PAPA

La Vicaría de la Juventud de la Arquidiócesis de Lima convocó a cantantes e instrumentistas de entre 18 y 60 años para integrar el coro que acompañará la misa del papa León XIV durante su visita al Perú, prevista del 11 al 17 de noviembre. La audición estaba programada para este domingo 23 de agosto en la Catedral de Lima. Sin embargo, el formulario fue cerrado tras superar los mil inscritos. La arquidiócesis anunció una nueva fecha de audición.

🟢LA HAZAÑA DE PAULA HOLGUÍN

Paula Holguín, futbolista nacida en Londres e hija de padres peruanos, aparece en el tercer episodio de la cuarta temporada de “Ted Lasso”. La delantera participa como una de las jugadoras que enfrenta al AFC Richmond femenino en un partido amistoso. Su aparición llega meses después de su debut con la selección peruana, en marzo, con lo que se convirtió en la primera futbolista nacida en Inglaterra en representar a Perú. Holguín también destacó en Inglaterra, donde marcó 13 goles durante la temporada 2024-25.

🔴CONTINÚAN LOS ATENTADOS

Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos por presuntos sicarios en las inmediaciones del parque Tiwinza, en Sarita Colonia, Callao. El menor caminaba por la zona cuando fue interceptado por desconocidos, quienes realizaron más de 10 disparos y huyeron en un automóvil negro. Agentes policiales trasladaron a la víctima al hospital de Ventanilla, pero los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. La policía acordonó el lugar y recogió casquillos para las investigaciones.