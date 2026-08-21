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Convocatoria al coro papal supera cupos, Paula Holguín destaca en Ted Lasso y crimen sacude al Callao

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 21 de agosto.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    La Capella Musicale Pontificia (CMP), también conocida como el Coro de la Capilla Sixtina, es el coro oficial del Papa y el coro más antiguo existente en el mundo. (Foto: AFP)
    La Capella Musicale Pontificia (CMP), también conocida como el Coro de la Capilla Sixtina, es el coro oficial del Papa y el coro más antiguo existente en el mundo. (Foto: AFP)

    En el Semáforo de este viernes 21 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, la Arquidiócesis de Lima cerró la convocatoria al coro del papa León XIV tras superar los mil inscritos y anunciará una nueva audición. Segundo, Paula Holguín apareció en “Ted Lasso” luego de debutar con la selección peruana. Finalmente, un adolescente de 16 años fue asesinado por presuntos sicarios en el Callao y la policía investiga el crimen.

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