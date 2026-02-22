El Comercio
Convocatoria para voluntarios, la sentencia al presidente de Acción Popular y los planes sin manejo sostenible de las finanzas

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 22 de febrero.

    El Poder Judicial condenó a Julio Chávez, presidente de Acción Popular. (Foto: Facebook/Julio Chávez)

    En el Semáforo de este domingo 22 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el Capítulo Nacional de Juventud del Foro Mundial de Alimentación ha lanzado una convocatoria en el país que busca sumar a jóvenes que quieran involucrarse en la implementación del Plan de Trabajo del Capítulo Nacional de Juventud. El segundo tema: el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión suspendida por el delito de omisión de denuncia. El caso se remonta a su etapa como alcalde de San Martín de Porres. El tercer tema: ninguno de los 35 planes de gobierno de las agrupaciones que participan en las elecciones presenta una agenda concreta para sostener un manejo sostenible de las finanzas públicas, según un informe del Instituto Peruano de Economía, publicado en El Comercio.

