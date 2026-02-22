Convocatoria para voluntarios, la sentencia al presidente de Acción Popular y los planes sin manejo sostenible de las finanzas

En el Semáforo de este domingo 22 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el Capítulo Nacional de Juventud del Foro Mundial de Alimentación ha lanzado una convocatoria en el país que busca sumar a jóvenes que quieran involucrarse en la implementación del Plan de Trabajo del Capítulo Nacional de Juventud. El segundo tema: el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión suspendida por el delito de omisión de denuncia. El caso se remonta a su etapa como alcalde de San Martín de Porres. El tercer tema: ninguno de los 35 planes de gobierno de las agrupaciones que participan en las elecciones presenta una agenda concreta para sostener un manejo sostenible de las finanzas públicas, según un informe del Instituto Peruano de Economía, publicado en El Comercio.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Convocatoria para voluntarios

El Capítulo Nacional de Juventud del Foro Mundial de Alimentación (World Food Forum), iniciativa global de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha lanzado una convocatoria en el país que busca sumar a jóvenes (entre 18 y 34 años), sobre todo de las regiones, que quieran involucrarse en la implementación del Plan de Trabajo del Capítulo Nacional de Juventud. En elcomercio.pe pueden leer una nota muy completa sobre la convocatoria.

🔴 Condena suspendida para el presidente de Acción Popular

A la crisis que afronta Acción Popular por quedar fuera de las elecciones se suma la situación de su presidente, Julio Chávez, condenado a dos años y ocho meses de prisión –suspendida– por el delito de omisión de denuncia. El caso es de su etapa como alcalde de San Martín Porres. Según la investigación fiscal, tuvo conocimiento del pago indebido de US$70.000 que un servicio municipal exigió al dueño de la empresa Flores Hermanos. Sin embargo, omitió deliberadamente denunciar el hecho delictivo.

🔴 Planes sin un manejo sostenible de las finanzas

Ninguno de los 35 planes de gobierno presentados por las agrupaciones que participan en las elecciones generales presenta una agenda concreta para sostener un manejo razonable, predecible y sostenible de las finanzas públicas, de acuerdo con un informe del Instituto Peruano de Economía publicado en El Comercio. Es más, hay nueve planes que tienen iniciativas contraproducentes, como alzas discrecionales del gasto, mayor presencia de empresas públicas y tratamientos tributarios diferenciados.