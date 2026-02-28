El Comercio
/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cooperativa agraria de Amazonas obtuvo medalla de plata en prestigioso concurso de cacao

APROCAM obtuvo un valioso reconocimiento en los International Chocolate Awards 2025-2026, donde se premió la excelencia en producción de cacao.

La Cooperativa de Servicios Múltiples Aprocam (APROCAM), ubicada en la región Amazonas, obtuvo la medalla de plata en los International Chocolate Awards 2025-2026.

