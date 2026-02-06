Por tercer año seguido, la Copa Juvenil Asia es el torneo que entusiasma a los pequeños en el sur de Lima. Ahora se sumarán los másters a este festival deportivo. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Por tercer año seguido, la Copa Juvenil Asia es el torneo que entusiasma a los pequeños en el sur de Lima. Ahora se sumarán los másters a este festival deportivo. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Redacción EC
Redacción EC

En el Semáforo de este viernes 6 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, , incluyendo la categoría Másters (40 años) y reuniendo 38 equipos. Segundo, l. Finalmente, la demanda de entradas para BTS expone a armys peruanas a riesgos como estafas digitales y ofertas sexuales, por lo que autoridades recomiendan verificar información en sitios oficiales.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢SE INICIÓ LA COPA JUVENIL ASIA 2026

Hoy se inició la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026, certamen de fútbol organizado por El Comercio e Igma Sports en la playa Los Cocos, balneario en el sur, esta vez con la inclusión de la categoría Másters ( 40 años). Así, padres e hijos tendrán la oportunidad de jugar y mostrar su talento para el deporte. En esta tercera edición continúa la categoría femenina y son 38 equipos los inscritos. Serán cuatro fines de semana de esta fiesta deportiva.

🟢INSPECCIONES EN ESTACIONES DEL METRO

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició una inspección de seguridad vial en todas las estaciones y la vía exclusiva del Metropolitano para reforzar la seguridad y prevenir accidentes. El proceso comenzó en la estación Domingo Orué y se extenderá progresivamente. Un equipo especializado evaluará infraestructura, señalización y control de tránsito para proponer mejoras. Esta medida responde, en parte, a los más de 80 accidentes por ingreso indebido de vehículos a la vía exclusiva.

🔴ARMYS EN PELIGRO

La alta demanda de entradas para los conciertos de BTS en Lima expone a miles de armys peruanas, especialmente adolescentes, a tres riesgos: ofrecimientos de dinero a cambio de favores sexuales, estafas digitales con páginas que imitan plataformas oficiales y falsos vendedores de entradas que buscan obtener datos personales. Autoridades, como la policía y el Ministerio de la Mujer, advierten sobre estas prácticas peligrosas y recomiendan verificar siempre información en sitios oficiales para evitar ser víctimas.

