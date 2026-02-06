En el Semáforo de este viernes 6 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, se inició la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026 en la playa Los Cocos, incluyendo la categoría Másters (40 años) y reuniendo 38 equipos. Segundo, la ATU comenzó inspecciones de seguridad en estaciones del Metropolitano tras más de 80 accidentes por ingreso indebido de vehículos. Finalmente, la demanda de entradas para BTS expone a armys peruanas a riesgos como estafas digitales y ofertas sexuales, por lo que autoridades recomiendan verificar información en sitios oficiales.

🟢SE INICIÓ LA COPA JUVENIL ASIA 2026

Hoy se inició la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026, certamen de fútbol organizado por El Comercio e Igma Sports en la playa Los Cocos, balneario en el sur, esta vez con la inclusión de la categoría Másters ( 40 años). Así, padres e hijos tendrán la oportunidad de jugar y mostrar su talento para el deporte. En esta tercera edición continúa la categoría femenina y son 38 equipos los inscritos. Serán cuatro fines de semana de esta fiesta deportiva.

🟢INSPECCIONES EN ESTACIONES DEL METRO

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició una inspección de seguridad vial en todas las estaciones y la vía exclusiva del Metropolitano para reforzar la seguridad y prevenir accidentes. El proceso comenzó en la estación Domingo Orué y se extenderá progresivamente. Un equipo especializado evaluará infraestructura, señalización y control de tránsito para proponer mejoras. Esta medida responde, en parte, a los más de 80 accidentes por ingreso indebido de vehículos a la vía exclusiva.

🔴ARMYS EN PELIGRO

La alta demanda de entradas para los conciertos de BTS en Lima expone a miles de armys peruanas, especialmente adolescentes, a tres riesgos: ofrecimientos de dinero a cambio de favores sexuales, estafas digitales con páginas que imitan plataformas oficiales y falsos vendedores de entradas que buscan obtener datos personales. Autoridades, como la policía y el Ministerio de la Mujer, advierten sobre estas prácticas peligrosas y recomiendan verificar siempre información en sitios oficiales para evitar ser víctimas.