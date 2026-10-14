Correa y Mesinas aspiran al Championship Tour, pintas afectan muro de Chan Chan y dos episodios de violencia ocurrieron en Miraflores

En el Semáforo de este miércoles 14 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Alonso Correa y Lucca Mesinas mantienen opciones de llegar a la élite del surf mundial y afrontarán competencias decisivas en noviembre. Segundo, las pintas en un muro de más de 600 años de Chan Chan exigen evaluar daños y reforzar su protección. Finalmente, denuncias de tocamientos indebidos, amenazas de muerte e insultos homofóbicos en Miraflores demandan investigaciones y respuestas firmes contra la violencia sexual y la discriminación.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢DEPORTISTAS PERUANOS CERCA DE SER ÉLITE DEL SURF MUNDIAL

Alonso Correa y Lucca Mesinas mantienen sus opciones de llegar al Championship Tour, la máxima categoría del surf mundial, tras ubicarse séptimo y noveno en el ránking Challenger Series. En noviembre afrontarán dos retos decisivos: los Juegos Mundiales ISA, clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y el torneo de Taiwán, donde buscarán sumar puntos. Sus resultados reflejan que se mantiene el alto nivel competitivo del surf peruano y abre más oportunidades olímpicas para los peruanos.

🔴PINTAS AMENAZAN EL PATRIMONIO DE CHAN CHAN

Desconocidos realizaron pintas con aerosol negro en un muro de adobe de más de 600 años del complejo arqueológico Chan Chan, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1986. La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad deberá evaluar si las inscripciones causaron daños. El hecho recuerda un episodio similar ocurrido en el 2025 y evidencia la persistencia de amenazas contra este legado chimú, que permanece en la lista de patrimonio mundial en peligro y requiere mayor protección.

🔴DOS AGRESIONES EN MIRAFLORES CAUSAN INDIGNACIÓN

Una deportista que practicaba footing en el malecón de Miraflores denunció tocamientos indebidos de un sujeto que iba por la ciclovía; mientras un hombre profirió amenazas de muerte e insultos homofóbicos contra dos clientes de un restaurante. Ambos episodios ocurridos en Miraflores, en Lima, se difundieron en las redes sociales. La Defensoría del Pueblo se pronunció ante el primer caso, pero todavía se esperan las investigaciones oportunas y respuestas firmes frente a la violencia sexual y la discriminación.