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Correa y Mesinas aspiran al Championship Tour, pintas afectan muro de Chan Chan y dos episodios de violencia ocurrieron en Miraflores

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 14 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Alonso Correa fue cuarto en el Challenger de Ericeira en Portugal. (Foto: WSL)
    Alonso Correa fue cuarto en el Challenger de Ericeira en Portugal. (Foto: WSL)
    / Damien Poullenot

    En el Semáforo de este miércoles 14 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Alonso Correa y Lucca Mesinas mantienen opciones de llegar a la élite del surf mundial y afrontarán competencias decisivas en noviembre. Segundo, las pintas en un muro de más de 600 años de Chan Chan exigen evaluar daños y reforzar su protección. Finalmente, denuncias de tocamientos indebidos, amenazas de muerte e insultos homofóbicos en Miraflores demandan investigaciones y respuestas firmes contra la violencia sexual y la discriminación.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.