CPA impulsa ética juvenil con premio, retrasos ante El Niño y más del 60% de bienes incautados permanece inactivo

En el Semáforo de este domingo 19 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, resulta alentador reconocer que los jóvenes sí creen en la ética, como lo demostró el concurso del Consejo Privado Anticorrupción donde estudiantes utilizaron TikTok para denunciar hechos de corrupción. Segundo, se evidencia una grave desidia estatal en la prevención frente a El Niño, pues el IPE advierte una posible caída económica para el 2027. Finalmente, el Estado desperdicia una gran oportunidad con los bienes incautados al crimen organizado, ya que la ineficiencia administrativa mantienen más del 60% de estas propiedades en total abandono o desuso.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Jóvenes que sí creen en la ética

Reconocer con honestidad la ética en los jóvenes es una señal alentadora para el país. El Consejo Privado Anticorrupción premió a estudiantes de Lima, Piura, Trujillo y Cusco en un concurso en el que se pidió usar TikTok para denunciar la corrupción cotidiana. Esto permite que las redes sociales se conviertan en una valiosa herramienta cívica. Este tipo de iniciativas debe multiplicarse en colegios y universidades para sembrar una cultura de integridad que el Perú necesita con urgencia.

🔴Prevención insuficiente frente a El Niño

La advertencia del IPE sobre una posible caída de hasta 0,8% del PBI en el 2027 por El Niño no debe quedar en cifras frías: revela una desidia estatal persistente. Con más de 60.000 obras de prevención acumuladas sin ejecutar en los últimos 12 años, el país vuelve a exponerse a pérdidas económicas evitables. Las autoridades deben acelerar drenajes, descolmatación de ríos y defensas ribereñas ya, sin esperar la emergencia. Prevenir cuesta menos que reconstruir, y el tiempo se agota.

🔴Bienes incautados, oportunidad desperdiciada

El hecho de que más del 60% de los inmuebles incautados al crimen organizado permanezca en desuso es una muestra alarmante de ineficiencia estatal. De 180 propiedades recuperadas en dos años, 109 siguen en un limbo administrativo, mientras dos departamentos de lujo en San Isidro continúan alquilados a particulares por disposición fiscal. Pronabi no tiene plazos máximos para asignar estos bienes, y esa ausencia de reglas perpetúa el abandono que podría ser aprovechado por el Estado.