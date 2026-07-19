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CPA impulsa ética juvenil con premio, retrasos ante El Niño y más del 60% de bienes incautados permanece inactivo

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 19 de julio.

    Redacción EC
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    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Concurso "Ética Juvenil" distingue a jóvenes que visibilizaron actos de corrupción cotidiana. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
    Concurso "Ética Juvenil" distingue a jóvenes que visibilizaron actos de corrupción cotidiana. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

    En el Semáforo de este domingo 19 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, resulta alentador reconocer que los jóvenes sí creen en la ética, como lo demostró el concurso del Consejo Privado Anticorrupción donde estudiantes utilizaron TikTok para denunciar hechos de corrupción. Segundo, se evidencia una grave desidia estatal en la prevención frente a El Niño, pues el IPE advierte una posible caída económica para el 2027. Finalmente, el Estado desperdicia una gran oportunidad con los bienes incautados al crimen organizado, ya que la ineficiencia administrativa mantienen más del 60% de estas propiedades en total abandono o desuso.

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