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Crean IA para consultas legales en quechua y aimara, promesa del surf peruano rumbo a los Juegos Olímpicos y emergencia por falla geológica en San Martín

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 22 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Arena Rodríguez es una joven surfista peruana de 20 años considerada una promesa del deporte
    Arena Rodríguez es una joven surfista peruana de 20 años considerada una promesa del deporte

    En el Semáforo de este martes 21 de abril, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, hace más de un año los hermanos Joseph, George y Julio Torres desarrollaron una herramienta de IA para realizar consultas legales en lenguas originarias; segundo, Arena Rodríguez, surfista peruana de 20 años, ha destacado en torneos internacionales como el Señoritas Open Pro, con la meta de llegar a los Juegos Olímpicos; finalmente, una falla geológica en el caserío Eladio Tapullima, en San Martín ha dejado cerca de 400 damnificados y 160 viviendas inhabitables.

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