Crean IA para consultas legales en quechua y aimara, promesa del surf peruano rumbo a los Juegos Olímpicos y emergencia por falla geológica en San Martín

En el Semáforo de este martes 21 de abril, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, hace más de un año los hermanos Joseph, George y Julio Torres desarrollaron una herramienta de IA para realizar consultas legales en lenguas originarias; segundo, Arena Rodríguez, surfista peruana de 20 años, ha destacado en torneos internacionales como el Señoritas Open Pro, con la meta de llegar a los Juegos Olímpicos; finalmente, una falla geológica en el caserío Eladio Tapullima, en San Martín ha dejado cerca de 400 damnificados y 160 viviendas inhabitables.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UNA HERRAMIENTA PARA LA JUSTICIA

Hace más de un año, los hermanos Joseph, George y Julio Torres empezaron a desarrollar una herramienta para ofrecer una solución a un problema importante en el Perú: el acceso a la justicia. Así, desarrollaron una IA que permite hacer consultas legales en lenguas originarias. Su propuesta: un asistente jurídico capaz de responder consultas legales en lenguas originarias, apoyado en una base sólida de jurisprudencia nacional.

🟢LA NUEVA PROMESA DEL SURF PERUANO

Arena Rodríguez es una joven surfista peruana de 20 años considerada una promesa del deporte, con la meta de llegar a los Juegos Olímpicos. Comenzó a surfear a los 8 años y, gracias a su disciplina y entrenamiento constante, ha logrado destacar en competencias internacionales, como el Señoritas Open Pro. A pesar de algunas derrotas, las usa como motivación para mejorar. Con el apoyo de su familia, busca consolidarse en el circuito mundial y alcanzar el máximo nivel competitivo.

🔴DESASTRE EN SAN MARTÍN

Una falla geológica que generó el hundimiento de tierra, resquebrajamiento de pendientes y grietas de dos metros de profundidad puso en alerta a todo el caserío Eladio Tapullima, en San Martín, y obligó a unas 160 familias a evacuar la zona, dejando atrás viviendas y zonas agrícolas para su subsistencia. Autoridades de la provincia de El Dorado dispusieron la evacuación preventiva de todas las familias del caserío. Según autoridades locales, esto deja hasta el momento un saldo de 400 personas damnificadas y aproximadamente 160 viviendas inhabitables.