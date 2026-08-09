El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Crece desunión en AL por peleas políticas

“Es hora de que América Latina empiece a construir la integración regional de abajo para arriba”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    Tras los dichos de Milei durante un viaje a Brasil para apoyar al candidato de derecha Flavio Bolsonaro, el gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Argentina, y posteriormente postergó indefinidamente su regreso a Buenos Aires. Pero mientras que este lío diplomático acaparaba los titulares, otra noticia pasó casi desapercibida: el comercio interregional entre los países de toda América Latina cayó a su punto más bajo en casi dos décadas, según un nuevo estudio. El artículo “Rupturas y Oportunidades” de CEPAL dice que el comercio interregional en Latinoamérica cayó de un pico histórico del 21% de las exportaciones totales de la región en 2008 a apenas el 14% en 2024. Se trata de una de las tasas de comercio interno regional más bajas del mundo. En comparación, el comercio interregional en la Unión Europea es de más del 60% de sus exportaciones totales.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.