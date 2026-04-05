Crece el crédito hipotecario, recogen más de 800 toneladas de basura en las playas y la tragedia en el banderazo aliancista

En el Semáforo de este domingo 5 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el BCR informó que el crédito hipotecario creció un 7,1 % interanual en febrero del 2026, señal de recuperación del sector inmobiliario y del poder adquisitivo que impulsa la construcción y el empleo. Segundo, la Municipalidad de Lima recogió más de 800 toneladas de basura en las playas, lo que refleja la generación excesiva de residuos y el descuido ciudadano, y que se requiere reforzar campañas de concientización. Finalmente, lamentamos la tragedia evitable ocurrida durante el banderazo aliancista, donde la falta de control y planificación provocó heridos y una víctima fatal, y exigimos a las autoridades y al club Alianza Lima que refuercen protocolos de seguridad, aforo y prevención para evitar que se repita.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Saludable crecimiento del crédito hipotecario

El BCR reportó que el crédito hipotecario ha registrado un crecimiento del 7,1% interanual en febrero del 2026, una cifra que refleja cierta recuperación del sector inmobiliario y del poder adquisitivo de las familias. Este aumento, aunque moderado, contribuye a dinamizar la construcción, generar empleo y fortalecer la estabilidad financiera, por lo que merece reconocimiento, pese a que aún quedan desafíos por superar para lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible.

🔴 Más de 800 toneladas de basura en las playas

El jueves pasado la Municipalidad de Lima recogió más de 800 toneladas de residuos en las playas, número que muestra tanto la cantidad de basura producida como el descuido de muchos ciudadanos que no depositan sus desechos en los contenedores adecuados y los dejan en la arena. Lamentamos esta indiferencia y saludamos las medidas de las autoridades para limpiar nuestras playas, esperando que se refuercen las campañas para evitar que vuelva a suceder.

🔴 Tragedia evitable

Lamentamos la tragedia ocurrida anteayer durante el llamado banderazo aliancista, en el que la multitud desbordó las barreras y se produjo un accidente que dejó varios heridos y un fallecido. Este hecho evidencia la falta de control y planificación en eventos masivos. Instamos a las autoridades municipales y al club Alianza Lima a reforzar los protocolos de seguridad, controlar el aforo y garantizar la integridad de todos los hinchas para evitar que se repita y trabajar conjuntamente en una prevención eficaz.