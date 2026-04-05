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Crece el crédito hipotecario, recogen más de 800 toneladas de basura en las playas y la tragedia en el banderazo aliancista

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 5 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La Municipalidad de La Victoria clausuró temporalmente el estadio Alejandro Villanueva. Foto: César Campos / GEC
    La Municipalidad de La Victoria clausuró temporalmente el estadio Alejandro Villanueva. Foto: César Campos / GEC
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

    En el Semáforo de este domingo 5 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el BCR informó que el crédito hipotecario creció un 7,1 % interanual en febrero del 2026, señal de recuperación del sector inmobiliario y del poder adquisitivo que impulsa la construcción y el empleo. Segundo, la Municipalidad de Lima recogió más de 800 toneladas de basura en las playas, lo que refleja la generación excesiva de residuos y el descuido ciudadano, y que se requiere reforzar campañas de concientización. Finalmente, lamentamos la tragedia evitable ocurrida durante el banderazo aliancista, donde la falta de control y planificación provocó heridos y una víctima fatal, y exigimos a las autoridades y al club Alianza Lima que refuercen protocolos de seguridad, aforo y prevención para evitar que se repita.

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