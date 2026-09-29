Crece el sector construcción, el 76% de peruanos se siente inseguro y candidato de Somos Perú es investigado por abuso a una menor

En el Semáforo de este martes 29 de setiembre, conoce la postura de El Comercio en los siguientes temas. Primero, el crecimiento del 9,9% del sector construcción en julio impulsa el empleo formal y exige a las autoridades garantizar certidumbre jurídica. Segundo, que el 76% de peruanos se sienta inseguro evidencia un fracaso estatal, obligando al gobierno a ejecutar acciones efectivas. Finalmente, el candidato Manuel Asención Fernández (Somos Perú) es investigado por abusar de una menor de 13 años, exigiendo celeridad fiscal y su separación del partido.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Un motor que impulsa al país

El crecimiento de 9,9% del sector construcción en julio del 2026, según el Banco Central de Reserva, es una noticia alentadora para la economía. Este dinamismo genera empleo formal y arrastra a múltiples industrias vinculadas. Detrás de la cifra, hay miles de familias que recuperan ingresos y confianza. El reto es sostener el ritmo con inversión pública y privada, simplificación de trámites y certidumbre jurídica. Si se destraban los proyectos, la construcción puede consolidarse como el motor del país.

🔴La inseguridad exige respuestas urgentes

El hecho de que el 76% de los peruanos se sienta inseguro en las calles de su ciudad, según Datum, es un fracaso del Estado y una herida abierta para la convivencia. Cifras así no son estadísticas frías: son miedo cotidiano y familias que evitan salir. Las autoridades no pueden seguir ofreciendo diagnósticos; deben ejecutar políticas efectivas, fortalecer a la policía y recuperar el control territorial. La ciudadanía exige resultados, no promesas. Cada día de inacción erosiona más la confianza en las instituciones.

🔴Cero tolerancia ante los abusos

Es inaceptable que el candidato de Somos Perú a la alcaldía provincial de Rodríguez de Mendoza en Amazonas, Manuel Asención Fernández Yoplac, sea investigado por abusar de una niña de 13 años. La fiscalía debe actuar con celeridad y rigor, y el partido debería apartarlo de inmediato. No hay espacio para la ambigüedad frente a la violencia contra la niñez. Quienes aspiran a gobernar deben dar ejemplo de probidad. La ciudadanía merece candidatos limpios; y las víctimas, justicia.