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Crece el sector construcción, el 76% de peruanos se siente inseguro y candidato de Somos Perú es investigado por abuso a una menor

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 29 de setiembre.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Antes era necesaria la inclusión de dos miembros del sector privado en el consejo directivo. (Foto: GEC)
    Antes era necesaria la inclusión de dos miembros del sector privado en el consejo directivo. (Foto: GEC)

    En el Semáforo de este martes 29 de setiembre, conoce la postura de El Comercio en los siguientes temas. Primero, el crecimiento del 9,9% del sector construcción en julio impulsa el empleo formal y exige a las autoridades garantizar certidumbre jurídica. Segundo, que el 76% de peruanos se sienta inseguro evidencia un fracaso estatal, obligando al gobierno a ejecutar acciones efectivas. Finalmente, el candidato Manuel Asención Fernández (Somos Perú) es investigado por abusar de una menor de 13 años, exigiendo celeridad fiscal y su separación del partido.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.