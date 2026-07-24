Crecen las pymes, avanza el control en la Universidad Nacional del Callao y urge frenar la violencia escolar

En el Semáforo de este viernes 24 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las pymes crecerán en Fiestas Patrias y requieren respaldo estatal. Segundo, la intervención de Sunedu en la UNAC puede abrir paso a una gestión transparente. Finalmente, la violencia escolar exige prevención urgente y sanciones efectivas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Pymes proyectan crecimiento por fiestas

Las pymes vuelven a demostrar por qué son el motor del empleo peruano. Proyectar hasta 8% de crecimiento en Fiestas Patrias, con hasta 12% más de contrataciones temporales, confirma que la digitalización y la mejora en el servicio al cliente están dando resultados. Este dinamismo, que está impulsado por gratificaciones y un mayor consumo familiar, merece reconocimiento. El reto es que el Estado acompañe este crecimiento con estabilidad económica y seguridad, para que se sostenga todo el año.

🟢Acciones contra la impunidad en la UNAC

La intervención de Sunedu a la Universidad Nacional del Callao (UNAC) es una buena noticia para la educación pública. Que la superintendencia exija a la contraloría investigar a fondo, tras el trabajo de este Diario que reveló pagos a un docente fallecido y una obra millonaria paralizada, demuestra que el control institucional funciona cuando existe voluntad. Con toda la cúpula bajo procesos fiscales, esta medida debe ser el punto de quiebre hacia una gestión transparente, no una bajo sospecha.

🔴A ponerle freno a la violencia escolar

Un escolar apuñalado por la espalda, con el pulmón perforado, en San Juan de Lurigancho, es una alarma que las autoridades no pueden seguir ignorando. Que siete adolescentes ataquen a otro menor en la puerta de su colegio revela el fracaso de las políticas de prevención de violencia juvenil en Lima. Exigimos a la policía, al Ministerio del Interior y a las autoridades educativas acciones inmediatas: mayor presencia policial, programas de prevención escolar y sanción efectiva para los responsables.