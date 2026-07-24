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Crecen las pymes, avanza el control en la Universidad Nacional del Callao y urge frenar la violencia escolar

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 24 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este viernes 24 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las pymes crecerán en Fiestas Patrias y requieren respaldo estatal. Segundo, la intervención de Sunedu en la UNAC puede abrir paso a una gestión transparente. Finalmente, la violencia escolar exige prevención urgente y sanciones efectivas.

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