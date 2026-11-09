Crecerán ventas con la visita papal, Perú superaría económicamente a Chile y Digesa ordena retirar agua Manantial Adonai por contaminación.

En el Semáforo de este lunes 9 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la visita del papa León XIV impulsaría el comercio y el turismo religioso. Segundo, según el FMI, Perú superaría a Chile como cuarta economía sudamericana hacia 2027. Finalmente, Digesa ordenó retirar el agua Manantial Adonai por contaminación bacteriana.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Impulso comercial con la visita papal

Las proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima anticipan que la visita del papa León XIV dinamizará el sector retail hasta alcanzar un crecimiento anual de 14,5% y superar los S/60.000 millones en ventas en el 2026. El desplazamiento de más de 850.000 fieles por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa impulsará comercios, restaurantes y pequeños negocios. Aprovechar este histórico encuentro fortalecerá el empleo formal y consolidará un circuito de turismo religioso sostenible en el país.

🟢Avance peruano en la producción sudamericana

Según proyecciones del FMI, el Perú desplazará a Chile para convertirse en la cuarta economía más grande de Sudamérica hacia el 2027, con un producto bruto interno estimado en US$413.597 millones, e incluso podría lograrlo este mismo año. Este avance refleja una mayor tasa de expansión prevista de 3% frente al estancamiento vecino. Mantener la estabilidad macroeconómica y destrabar inversiones permitirán transformar este crecimiento en mayor bienestar para todos los peruanos.

🔴Grave negligencia sanitaria en agua embotellada

La orden emitida por la Dirección General de Salud Ambiental para retirar inmediatamente del mercado el agua de mesa Manantial Adonai tras hallar contaminación con la bacteria ‘Pseudomonas aeruginosa’ evidencia fallas alarmantes en la inocuidad de productos básicos. Resulta inaceptable que bebidas destinadas al consumo diario lleguen a bodegas y supermercados representando un grave peligro para personas inmunodeprimidas.