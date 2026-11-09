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Crecerán ventas con la visita papal, Perú superaría económicamente a Chile y Digesa ordena retirar agua Manantial Adonai por contaminación.

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 9 de noviembre.

    Redacción EC
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    Previa a la llegada del principal rostro de la iglesia católica el Papa León VIX, la municipalidad del Callao instaló enorme estatua en homenaje a su visita al Perú en la entrada de la Costanera. (Foto: Julio Reaño / GEC).
    Previa a la llegada del principal rostro de la iglesia católica el Papa León VIX, la municipalidad del Callao instaló enorme estatua en homenaje a su visita al Perú en la entrada de la Costanera. (Foto: Julio Reaño / GEC).

    En el Semáforo de este lunes 9 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la visita del papa León XIV impulsaría el comercio y el turismo religioso. Segundo, según el FMI, Perú superaría a Chile como cuarta economía sudamericana hacia 2027. Finalmente, Digesa ordenó retirar el agua Manantial Adonai por contaminación bacteriana.

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