En el Semáforo de este jueves 26 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el pronóstico de crecimiento económico del 5% para el Perú. Segundo, el respaldo de Raúl Camargo a la minería informal. Finalmente, los daños que los oleajes anómalos han causado en más de treinta establecimientos e infraestructuras turísticas de Tumbes, y la urgencia de reforzar la prevención ante estas emergencias.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Buen pronóstico: El Perú podría crecer 5%

Durante el CADE Ejecutivos 2026, Fernando Zavala, CEO de Intercorp, proyectó que el Perú podría ingresar a una etapa de crecimiento del 5%. Según explicó, sin el impacto de El Niño, la economía habría podido crecer cerca de 4,5%, y el segundo semestre podría acercarse al 5% si se responde oportunamente a los daños del fenómeno. Es una oportunidad para recuperarse en inversión y empleo, aunque dependerá de la capacidad pública y privada para sostener el avance.

🔴Respaldo parlamentario a minería informal genera alerta

El diputado Raúl Camargo, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas, volvió a expresar su respaldo a los mineros informales y prometió impulsar la ley MAPE y una eventual ampliación del Reinfo. Su cercanía pública con Confemin y su papel en el grupo parlamentario reavivan cuestionamientos sobre el tratamiento de la formalización minera en el Congreso. La discusión exige distinguir a quienes buscan regularizarse de quienes operan ilegalmente.

🔴Oleaje anómalo destruye infraestructura en Tumbes

Los oleajes anómalos del litoral peruano están marcando la agenda esta semana. Tras los daños en la Costa Verde, ahora Tumbes enfrenta las consecuencias de cinco días de fuerte oleaje que afectaron más de treinta hoteles, restaurantes e infraestructuras turísticas en Zorritos. La emergencia golpea una región que, además, soporta lluvias por El Niño. Las autoridades deben prevenir daños y evitar que las medidas de protección trasladen el riesgo a otros sectores.