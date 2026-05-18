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Crisis políticas, política fiscal y el futuro cercano

“El reto del próximo gobierno será dar nuevas leyes que corrijan o anulen las anteriores”.

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    ¡Atención electores! Este es el horario oficial de votación para la segunda vuelta en Perú. (Foto: Difusión - Composición EC)
    ¡Atención electores! Este es el horario oficial de votación para la segunda vuelta en Perú. (Foto: Difusión - Composición EC)

    El Consejo Fiscal (CF) ha llamado la atención sobre el futuro de las cuentas públicas. En un escenario pasivo, la deuda pública tendría un comportamiento explosivo y hasta se podría perder el grado de inversión hacia finales del nuevo gobierno. El colegiado ha mostrado con nitidez cómo el Congreso saliente podría ser calificado como el más populista de los últimos 36 años de vigencia de la Constitución.

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