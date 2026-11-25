En los últimos meses y semanas, el mundo ha recibido una advertencia que el Perú no debería ignorar: la ciberseguridad dejó de ser un problema de computadoras para convertirse en un asunto de seguridad, economía y continuidad nacional.

En Francia, atacantes manipularon remotamente sistemas de refrigeración de unos 700 establecimientos, provocando pérdidas de alimentos e incluso incendios. También se afectaron instalaciones hidroeléctricas. En otros países europeos aparecieron nuevos incidentes sobre equipos de frío. No se atacó solamente información: se alteraron procesos físicos y cadenas de abastecimiento. Es el riesgo de la tecnología operacional (OT), aquella que controla máquinas, agua, energía y producción.

El ataque del 29 de octubre a Binance evidenció otra fragilidad: mediante ingeniería social, credenciales comprometidas y sistemas internos vulnerados, los atacantes lograron comprometer activos digitales por miles de millones de dólares. Y la caída global de Microsoft 365, el 12 de noviembre, dejó sin servicios esenciales a organizaciones públicas y privadas. Esta última no fue un ciberataque: una falla de software desencadenó una interrupción en cascada. Precisamente por ello, también importa. La continuidad se pierde tanto por acciones criminales como por fallas tecnológicas.

¿Qué ocurriría en el Perú si se interrumpieran simultáneamente sistemas portuarios, cadenas de frío agroexportadoras, servicios de identidad o plataformas financieras? ¿Quién conoce las dependencias entre operadores, proveedores tecnológicos y entidades públicas? ¿Quién coordinaría su recuperación?

La presidenta Keiko Fujimori ha planteado crecimiento económico, infraestructura y transformación digital. Pero esas prioridades carecerán de sustento si la protección de los activos críticos nacionales sigue fragmentada entre instituciones y normas sin capacidad de respuesta conjunta. No basta prometer digitalización; hay que garantizar que el país pueda seguir funcionando.

El gobierno necesita una política nacional articulada de ciberseguridad, cibercrimen y ciberdefensa; un inventario actualizado de infraestructuras críticas y sus proveedores; estándares obligatorios de protección OT; reportes oportunos de incidentes; ejercicios de crisis intersectoriales y presupuestos para redundancia, recuperación y operación manual. El sector privado debe participar desde el diseño, porque gran parte de la infraestructura y de las cadenas productivas depende de él. Su implementación exige liderazgo político desde la PCM y responsabilidad verificable de cada entidad involucrada.

Las amenazas no respetan fronteras ni separan lo digital de lo físico. El Estado que no protege su continuidad termina comprometiendo la inversión, la competitividad y los derechos ciudadanos. La verdadera transformación digital no consiste en conectar más sistemas, sino en construir un país capaz de resistir cuando alguno falle.