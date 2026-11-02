Cuando la tecnología se acerca a nuestros pensamientos

Un profesor de ciencias, destacado en su campo, caminaba mientras meditaba con sus colegas: ¿qué pasaría si borráramos los últimos veinte años de nuestra historia tecnológica? Quizá algunas personas tendrían dificultades hasta para realizar cálculos básicos, o muchos estudiantes tendrían que volver a buscar soluciones sin pedirle a la inteligencia artificial que analizara todo por ellos.

Vivimos en una época de dependencia tecnológica de la que ciertamente somos conscientes, pero nos acercamos a una frontera mucho menos familiar: la protección de nuestra libertad mental.

Actualmente existen procedimientos capaces de intervenir en la actividad neuronal. Este campo, denominado neurotecnología, puede registrar e interpretar las señales del sistema nervioso, y también puede modificar su funcionamiento. Estos avances permiten tratar diversas afecciones neurológicas, como el parkinson y la epilepsia, además ofrece alternativas terapéuticas para algunos trastornos de salud mental, como la depresión. Asimismo, frente al abordaje psicológico tradicional, se investiga el uso de la neuromodulación para tratar el estrés postraumático en veteranos de guerra y civiles sobrevivientes de traumas, interviniendo directamente en sus circuitos cerebrales.

La neurotecnología ofrece nuevas posibilidades para la atención de la salud, pero su desarrollo también plantea riesgos relacionados con la interferencia en la autonomía y la libertad de pensamiento.

La recopilación y el análisis de señales cerebrales pueden revelar información íntima o permitir inferencias sobre nuestros estados mentales y comportamientos. La UNESCO advierte, en su Recomendación sobre la Ética de la Neurotecnología (2025), que estas tecnologías plantean desafíos para la identidad personal y la libertad de pensamiento. Y es que, si nuestra actividad cerebral puede ser registrada o modificada sin garantías adecuadas de consentimiento y control, nuestra capacidad de decidir libremente podría verse comprometida.

Científicos del campo de la inteligencia artificial recurrieron al cerebro humano en busca de inspiración para desarrollar máquinas inteligentes, adoptando parte de la terminología de la neurología y la psicología. En este sentido, la historia de la IA está entrelazada con la de la neurociencia. Sin embargo, la IA procesa la información que recibe y responde a nuestras instrucciones. La neurotecnología, en cambio, puede registrar señales de nuestra actividad cerebral y, mediante determinados métodos de análisis, inferir información sobre nuestros estados mentales, incluso sin que la hayamos expresado voluntariamente.

En agosto de 2023, la Corte Suprema de Chile resolvió el caso Girardi/Emotiv Inc., relacionado con un dispositivo comercial capaz de registrar actividad eléctrica cerebral. El demandante cuestionó el almacenamiento y las condiciones de tratamiento de sus datos neuronales. El tribunal ordenó eliminar la información almacenada por la empresa sobre el usuario y dispuso que las autoridades competentes evaluaran la comercialización y el uso del dispositivo, así como el tratamiento de los datos, conforme a la normativa vigente.

En España, el 29 de abril de 2026 se publicó el Libro Blanco para el desarrollo de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito de la Neurotecnología, elaborado y presentado por la Universidad Autónoma de Madrid. La obra analiza la suficiencia del marco jurídico vigente para proteger la privacidad mental, la autonomía y la libertad de pensamiento. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de impulso de Spain Neurotech, el Centro Nacional de Neurotecnología creado mediante convenio en diciembre de 2024.

En el Perú, el tema también ha sido abordado por el diario oficial El Peruano y la revista jurídica FORSETI, que en 2025 publicó un estudio sobre la incorporación constitucional de los neuroderechos. Al respecto, se emitió un Proyecto de Ley 09728/2024-CR para la modificación del artículo 2 de la Constitución a fin de incorporar protección especifica en la integridad física y psíquica frente al desarrollo de la neurotecnología. En marzo de 2025, se solicitó priorizar su trámite parlamentario; a la fecha, no se ha confirmado la aprobación de una ley al respecto.

La discusión sigue abierta y aún es un desafío global determinar si los marcos normativos existentes son suficientes o si es necesario reconocer nuevos derechos específicos. La recomendación de la UNESCO no es un tratado vinculante. Por ello, sigue pendiente el desafío de armonizar la regulación de estas tecnologías y consolidar garantías jurídicas comunes.

La tecnología parece ser nuestra nueva torre de Babel: estamos pretendiendo alcanzar capacidades cada vez mayores de manera acelerada, mientras que los Estados aún intentan ponerse de acuerdo y “hablar un mismo idioma” sobre sus límites e implicancias.

Es esperanzador que enfermedades que causan tanto dolor puedan ser aminoradas. Sin duda, hay padecimientos que requieren ayuda profesional, pero si esas formas avanzadas, que inicialmente fueron creadas con un propósito noble, empiezan a desvirtuarse, entonces nacen otros problemas. Además, no todo sufrimiento puede ni debe abordarse de la misma manera. No todo tiene que ser borrado o modificado. Algunas experiencias difíciles forman parte de quienes somos, nos ayudan a desarrollar fortaleza, madurez y una mayor comprensión de nosotros mismos. La historia nos ofrece numerosos ejemplos de personas que dejaron una huella significativa en el mundo aun conviviendo con enfermedades, heridas y dificultades en épocas en las que no existían las soluciones que tenemos hoy en día. No siempre podemos eliminar todo aquello que nos duele. A veces, aun con nuestras heridas podemos seguir avanzando, creando y construyendo.

La cultura del esfuerzo cero parece extenderse a todos los ámbitos, queremos resultados sin recorrer el proceso y alivio sin atravesar la incomodidad. La inteligencia artificial y la neurotecnología no son equivalentes, pero ambas nos invitan a reflexionar sobre los límites de nuestra aspiración a simplificar la vida. ¿Estamos utilizando la tecnología para ampliar nuestras capacidades o empezamos a esperar que nos libre de todo aquello que exige esfuerzo, paciencia y fortaleza? El avance tecnológico sin regulación no está siendo proporcional al desarrollo humano.

La mente es uno de los espacios más privados y vitales del ser humano, pues comprende nuestras emociones, sentimientos y decisiones. El desafío del siglo XXI ya no será solo regular el uso de nuestros datos personales en las pantallas, sino proteger la soberanía de nuestros pensamientos frente a tecnologías que intentan descifrarlos.