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Cuando la tecnología se acerca a nuestros pensamientos

“La mente es uno de los espacios más privados y vitales del ser humano, pues comprende nuestras emociones, sentimientos y decisiones”.

    Pamela Alcázar
    Por

    Escritora y especialista en Relaciones Internacionales

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: magnific.com)
    (Foto: magnific.com)

    Un profesor de ciencias, destacado en su campo, caminaba mientras meditaba con sus colegas: ¿qué pasaría si borráramos los últimos veinte años de nuestra historia tecnológica? Quizá algunas personas tendrían dificultades hasta para realizar cálculos básicos, o muchos estudiantes tendrían que volver a buscar soluciones sin pedirle a la inteligencia artificial que analizara todo por ellos.

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