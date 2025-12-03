En el Semáforo de este miércoles 3 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Cine Callao de Madrid exhibe cuatro obras del artista peruano Juanfra Melgar, donde la pintura en leds explora la conciencia como territorio expandido. Segundo, la Municipalidad de Lima desplegó más de 1.200 efectivos de serenazgo para garantizar seguridad en zonas comerciales durante la campaña navideña 2025. Finalmente, Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial de Libertad Popular, fue atacado a balazos en Cerro Azul, pero resultó ileso y colabora con la PNP en las investigaciones.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO





🟢CINE PERUANO EN MADRID

El emblemático Cine Callao de Madrid recibe por primera vez una muestra peruana de gran formato, al presentar cuatro obras del artista peruano Juanfra Melgar, a través de pantallas. La intervención en el Callao permite leer la obra de Melgar desde un concepto central: la conciencia como territorio expandido. Las cuatro piezas abordan esa geografía interna donde se decide amar, persistir o transformarse. La pintura —convertida aquí en leds— es un dispositivo para mirar hacia dentro, incluso en un espacio ruidoso y lleno de estímulos.

🟢PLAN DE SEGURIDAD PARA FIESTAS

La Municipalidad de Lima anunció la puesta en marcha de un plan integral de seguridad para la campaña navideña 2025 en Mesa Redonda, el Mercado Central y el triángulo Grau, zonas que concentran la mayor actividad comercial en estas fechas. El objetivo es proteger a los miles de compradores que visitan este conglomerado durante diciembre. Como parte de las medidas, el municipio ha desplegado más de 1.200 integrantes de serenazgo, fiscalizadores, brigadistas e inspectores, que trabajarán las 24 horas para mantener el orden.

🔴ALARMANTE ATAQUE CONTRA RAFAEL BELAUNDE

Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial del partido político Libertad Popular, fue atacado a balazos mientras se trasladaba dentro de una camioneta por Cerro Azul la mañana de ayer. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dio los primeros detalles de las investigaciones policiales tras el atentado que sufrió Rafael Belaunde, y precisó que se encuentra fuera de peligro, ileso y colaborando con los efectivos de la zona.