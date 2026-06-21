Cuba se abre al capitalismo, Ignacio Buse en Wimbledon y la proyección de El Niño para fines del 2026

En el Semáforo de este domingo 21 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: el régimen cubano aprobó un paquete de 176 reformas económicas, con las que abre su economía hacia el capitalismo, lo que representa un vuelco radical en la isla. El segundo tema: el tenista peruano Ignacio Buse será uno de los sembrados en el Abierto de Wimbledon. Por último: las recientes proyecciones sobre el fenómeno El Niño van en una misma dirección: su episodio más fuerte se daría hacia fines de este año.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Cuba se abre al capitalismo

La decisión del régimen cubano de aprobar un paquete de 176 reformas económicas y abrirse al capitalismo representa un vuelco radical en la isla. Las medidas se tomaron cuando Cuba atraviesa su peor crisis económica y social de los últimos años y en medio de las presiones ejercidas por Estados Unidos. Entre los cambios están los de poner fin al monopolio bancario estatal, que las corporaciones públicas se transformen gradualmente en sociedades mercantiles y la eliminación del subsidio a los productos.

🟢 Ignacio Buse se asegura de ser sembrado en Wimbledon

Los buenos resultados que el tenista peruano Ignacio Buse ha tenido en el actual tour ATP han llevado a que se meta entre los sembrados del Abierto de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año que arranca el 29 de este mes. Si bien Buse aparecerá mañana en el puesto 34 del ránking ATP, ya se aseguró ser uno de los 32 sembrados ante las bajas de Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti y Valentin Vacherot. Así, la primera raqueta peruana será el puesto 31 cuando se establezca el cuadro del torneo.

🔴 La proyección de El Niño para fines del 2026

La preocupación por el fenómeno El Niño es latente, sobre todo por las proyecciones sobre su intensidad para los próximos meses. En su más reciente informe, Enfen precisó que hay 44% de probabilidades de que tenga una magnitud fuerte para el verano del 2027, y que los picos de mayor intensidad serían entre noviembre y diciembre. Además, el Centro de Predicciones Climáticas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica reportó 63% de probabilidades de que se registre un episodio muy fuerte hacia fines de año.