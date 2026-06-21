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Cuba se abre al capitalismo, Ignacio Buse en Wimbledon y la proyección de El Niño para fines del 2026

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 21 de junio.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    El peruano Ignacio Buse reacciona en el Abierto de Roma. En unos días jugará Wimbledon. Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP
    El peruano Ignacio Buse reacciona en el Abierto de Roma. En unos días jugará Wimbledon. Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP
    / FILIPPO MONTEFORTE

    En el Semáforo de este domingo 21 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: el régimen cubano aprobó un paquete de 176 reformas económicas, con las que abre su economía hacia el capitalismo, lo que representa un vuelco radical en la isla. El segundo tema: el tenista peruano Ignacio Buse será uno de los sembrados en el Abierto de Wimbledon. Por último: las recientes proyecciones sobre el fenómeno El Niño van en una misma dirección: su episodio más fuerte se daría hacia fines de este año.

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