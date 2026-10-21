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Cuidados paliativos pediátricos: un derecho que no puede seguir esperando

“Esperamos que la elaboración del próximo Plan Nacional convoque a todos estos actores desde el inicio y abra las puertas a una colaboración amplia”.

    Mónica Pfeiffer
    Por

    Fundadora y directora general de Casa Khuyana Foto 

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El hospital Mont Serrat es el primero en Brasil en especializarse en cuidados paliativos para enfermos terminales.
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    Hay una pregunta que muchas familias se hacen cuando un niño recibe el diagnóstico de una enfermedad que amenaza su vida: ¿cómo podemos ayudarlo a vivir lo mejor posible y acompañarlo durante este camino?

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