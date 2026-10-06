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Cusco: ¿qué hicimos con los S/ 27 mil millones del gas?

“El próximo gobernador tiene frente a sí esa oportunidad: dejar de administrar solamente la renta de Camisea y comenzar a transformarla en patrimonio económico para el futuro”.

    Vladimir Luna
    Por

    Director de Economía de la Cámara de Comercio de Cusco

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Camisea reportó haber generado un impacto al PBI peruano de más de S/178 mil millones. FOTO: Camisea.
    Camisea reportó haber generado un impacto al PBI peruano de más de S/178 mil millones. FOTO: Camisea.

    Desde que Camisea comenzó a operar, en 2004, los cusqueños esperamos que el gas natural llegue a nuestros hogares y negocios. Dos décadas después, esa demanda sigue siendo legítima y urgente. Pero quizá ha llegado el momento de formular una pregunta todavía más incómoda: ¿qué hicimos con la riqueza que el gas ya dejó en Cusco?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.