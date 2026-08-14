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Dana Guzmán hace historia en EE. UU., simulacro nacional se realiza hoy y crisis en EsSalud con cuatro presidentes en ocho meses

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 14 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este viernes 14 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, celebramos el histórico título de la tenista Dana Guzmán en el W35 de Southaven, EE. UU. Segundo, recordamos que hoy a las 3 p. m. se realiza el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026. Finalmente, alertamos sobre la grave crisis en EsSalud, que ha tenido cuatro presidentes en ocho meses, agravando las listas de espera y obligando a los asegurados a aguardar hasta 80 días por una cita médica.

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