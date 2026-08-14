Dana Guzmán hace historia en EE. UU., simulacro nacional se realiza hoy y crisis en EsSalud con cuatro presidentes en ocho meses

En el Semáforo de este viernes 14 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, celebramos el histórico título de la tenista Dana Guzmán en el W35 de Southaven, EE. UU. Segundo, recordamos que hoy a las 3 p. m. se realiza el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026. Finalmente, alertamos sobre la grave crisis en EsSalud, que ha tenido cuatro presidentes en ocho meses, agravando las listas de espera y obligando a los asegurados a aguardar hasta 80 días por una cita médica.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL PRIMERO DE DANA

Un nuevo título en el tenis peruano femenino llegó el fin de semana. El pasado domingo, en su tercera final profesional, nuestra segunda raqueta nacional, Dana Guzmán, obtuvo su primer título en el W35 Southaven, Estados Unidos. Dana venció a la tenista local Annika Penickova y se consagró campeona de este torneo sin ceder sets. Con este triunfo, además, se posiciona en el #479 del ránking WTA y empieza a escribir un nuevo capítulo para su carrera. No teníamos un título de tenis femenino en cancha dura desde 1989, la última en lograrlo había sido Laura Arraya.

🟢HOY ES EL SIMULACRO

Hoy viernes 14 de agosto, el Perú realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 a las 3 p.m., con un escenario principal de sismo de magnitud 8,8 frente a la costa central. El ejercicio busca evaluar la preparación y respuesta de la población e instituciones ante emergencias. Los participantes practicarán la activación de alertas, permanencia en zonas seguras y posterior evacuación. El simulacro también contempla escenarios de tsunami y aluvión, reforzando la importancia de conocer rutas y zonas seguras.

🔴LA CRISIS DEL SECTOR SALUD

Essalud atraviesa una etapa de inestabilidad institucional: en menos de ocho meses ha tenido cuatro presidencias, incluida la actual gestión interina. Esta rotación ocurre mientras persisten problemas para acceder a servicios médicos. Los asegurados enfrentan un promedio nacional de 23 días para obtener una cita, aunque algunas especialidades registran esperas mucho mayores. En Lima, rehabilitación pediátrica alcanza los 80 días. Los problemas de gestión agravan las demoras y afectan la atención oportuna de millones de asegurados.