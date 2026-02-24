El Comercio
De Jerí a Balcázar

“Si hemos tenido ocho presidentes en vez de dos en los últimos 10 años, [...] es porque la naturaleza de los partidos políticos ha cambiado”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

    Ilustración: Giovanni Tazza / Composición: El Comercio
    La tarea de José Jerí como presidente parecía a su alcance, a pesar de los cuestionamientos con los que inició su mandato. Tenía ambición política y un entendimiento del papel público que debía desempeñar (a diferencia de José María Balcázar); de allí que se le acusara de ser puramente performativo. No era descabellado pensar que podría haberle ido un poco mejor; lo perdió su propia personalidad.

