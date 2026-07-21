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De la desconfianza a la apertura: la tarea pendiente en el Perú

“El verdadero desafío del fujimorismo no será solo administrar el Estado, sino también construir la confianza entre los peruanos”.

    José Ignacio Cabrejos Portocarrero
    Por

    Director de Asuntos Públicos en Edelman Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Keiko Fujimori dirige unas palabras durante la ceremonia de entrega de credenciales organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
    Keiko Fujimori dirige unas palabras durante la ceremonia de entrega de credenciales organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

    La entrega de las credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones a la plancha presidencial de Keiko Fujimori marcó el cierre formal del proceso electoral. Sin embargo, no significó el final de la polarización política que el Perú ha experimentado durante la última década.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.